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ДТЭК не прогнозирует серьезных проблем на фоне ограничений РФ по экспорту угля в Украину
07:50 22.04.2019 |
ДТЭК предполагает наличие сложностей с импортом в Украину угля из Российской Федерации на фоне принятых российским правительством 18 апреля ограничений по экспорту ресурса, но не прогнозирует каких-либо серьезных проблем, заявил генеральный директор энергокомпании Максим Тимченко в ходе общения с журналистами в Никополе в пятницу.
При этом он заверил, что компания приложила максимум усилий для перевода блоков своих ТЭС с антрацита на уголь марки "Г".
"Кроме того, наш базовый актив - "Павлоградуголь" находится здесь (на контролируемой украинскими властями территории - ИФ). Мы увеличили объем добычи более чем до 1,5 млн тонн, чтобы обеспечить генерацию собственным ресурсом. Поэтому, если говорить об электроэнергетике, я считаю, что у нас есть альтернативы поставки угля - как собственного ресурса, так и антрацита", - сказал он, комментируя соответствующий вопрос агентства "Интерфакс-Украина".
В то же время М.Тимченко отметил, что по-прежнему проблемной и сложной остается ситуация с Луганской ТЭС, которая лишена возможности получать уголь с контролируемой территории, и куда поставка ресурса осуществляется с актива "ДТЭК" в РФ - шахтоуправление "Обуховская"
"В России у нас есть две шахты, которые снабжают угольной продукцией полностью Луганскую и Криворожскую станции, объем поставок в 2018 году составил около 1,2 млн тонн", - добавил гендиректор ДТЭК.
Как сообщалось, правительство РФ приняло решение запретить с 1 июня 2019 года экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ввести ограничения на экспорт угля.
Украина в 2018 году импортировала из Российской Федерации 15 млн 009,424 тыс. тонн угля на $1 млрд 822,792 млн.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
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