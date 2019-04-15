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Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 144,4 млн куб. м до 8,9 млрд куб. м с начала сезона закачки
09:42 15.04.2019 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 144,4 млн куб. м до 8 889,79 млн куб. м с начала стартовавшего 5 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
За период с 5 по 13 апреля в части ПХГ было отобрано 23,6 млн куб. м, закачано - 168 млн куб. м.
По состоянию на 13 апреля в ПХГ находилось 8 889,79 млн куб. м, что на 18,7%, или на 1,399 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату 2018 года (7 490,66 млн куб. м).
С начала апреля Украина импортировала 339,484 млн куб. м газа: 99,739 млн куб. м - через Словакию, 179,386 млн куб. м - через Венгрию, 60,359 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала апреля составила 756,531 млн куб. м, транзит - 3 556,142 млн куб. м.
Как сообщали Українськi Новини, 5 апреля Украина начала закачку природного газа в подземные хранилища.
С начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа и по 4 апреля 2019 года (включительно) Украина снизила запасы газа в ПХГ на 49,1%, или на 8,488 млрд куб. м до 8,745 млрд куб. м.
Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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