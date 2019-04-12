Финансовые новости
- |
- 12.04.19
- |
- 22:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина предложила немецким компаниям участие в управлении ГТС — Президент
22:20 12.04.2019 |
Украина продолжает бороться за прекращение строительства новой нитки газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель после их встречи в Берлине в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы (Украина - ред.) не прекратили нашей борьбы за то, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", - сказал Порошенко.
Он добавил, что Германия предлагает механизм в виде обеспечения определенного объема "прокачки газа" через территорию Украины, а наша власть видит выход в остановке строительства этого газопровода "Северный поток-2" в связи с тем, что есть политическая окраска проекта и угроза для Украины.
"Хочу подчеркнуть, что наши переговоры с Германией в этой сфере продолжаются", - добавил Порошенко.
В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Германии и Украины есть общая цель в том, что касается газопровода «Северный поток-2».
По её словам, речь идет о сохранении роли Украины как страны-транзитера российского газа.
Меркель напомнила, что продолжаются переговоры о продлении контракта о транзите газа с РФ, и в них участвует ЕС. «Так будет и в дальнейшем», - пообещала она.
Канцлер также уверила, что во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным постоянно даёт понять, что транзит через Украину должен быть сохранен.
Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.
Четыре страны - Финляндия, Швеция, Германия и РФ - одобрили строительство трубопровода. Дания пока окончательно не определилась.
Газопровод строит российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.
Украина выступает против строительства "Северного потока-2" из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС попадёт в зависимость от российского газа. В Германии заявляют, что проект экономический, а не политический.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Бытовое хамство» Зеленского: Что даст Порошенко скандальный эфир на «1+1»
|Несмотря на выборы. Сколько военной помощи от США получила Украина в последние дни
|Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом
|Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина предложила немецким компаниям участие в управлении ГТС — Президент
|Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии - глава «Нафтогаза»
|Морские порты Украины в I кв.-2019 увеличили перевалку грузов на 12,4% – АМПУ
|МЭРТ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 2,8% с 3%
|Brent подорожала до $71,56 за баррель, WTI завершает ростом шестую неделю подряд
|Райффайзен Банк Аваль допускает снижение прогноза роста ВВП в 2019г
Это интересно
|Достигнута рекордная плотность водородных топливных элементов
|Amazon купила разработчика складских роботов Canvas Technology
|7 богатых наследников, которые потеряли все
|Xiaomi представила замок со сканером отпечатков пальцев для скутеров, мотоциклов и велосипедов
|Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой
|Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае