Украина предложила немецким компаниям участие в управлении ГТС — Президент

Украина продолжает бороться за прекращение строительства новой нитки газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель после их встречи в Берлине в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы (Украина - ред.) не прекратили нашей борьбы за то, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", предложив немецким компаниям участие в управлении украинской газотранспортной системой", - сказал Порошенко.

Он добавил, что Германия предлагает механизм в виде обеспечения определенного объема "прокачки газа" через территорию Украины, а наша власть видит выход в остановке строительства этого газопровода "Северный поток-2" в связи с тем, что есть политическая окраска проекта и угроза для Украины.

"Хочу подчеркнуть, что наши переговоры с Германией в этой сфере продолжаются", - добавил Порошенко.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что у Германии и Украины есть общая цель в том, что касается газопровода «Северный поток-2».

По её словам, речь идет о сохранении роли Украины как страны-транзитера российского газа.

Меркель напомнила, что продолжаются переговоры о продлении контракта о транзите газа с РФ, и в них участвует ЕС. «Так будет и в дальнейшем», - пообещала она.

Канцлер также уверила, что во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным постоянно даёт понять, что транзит через Украину должен быть сохранен.

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, протяженность - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Четыре страны - Финляндия, Швеция, Германия и РФ - одобрили строительство трубопровода. Дания пока окончательно не определилась.

Газопровод строит российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2" из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС попадёт в зависимость от российского газа. В Германии заявляют, что проект экономический, а не политический.