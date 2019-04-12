Украина в марте увеличила производство э/э из ВИЭ в 1,9 раза

Украина в марте 2019 года увеличила производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 1,9 раза (на 195,8 млн кВт-ч) по сравнению с мартом прошлого года - до 409 млн кВт-ч, передает Энергореформа.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина", в январе-марте 2019 года выработка э/э ВИЭ увеличилась в 1,6 раза (на 317,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 850,3 млн кВт-ч.

СЭС в марте выработали 174 млн кВт-ч, ВЭС - 138,5 млн кВт-ч, малые ГЭС - 28,3 млн кВт-ч, биогазовые установки - 16 млн кВт-ч и установки на биомассе - 11 млн кВт-ч.

Доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии в марте-2019 года составила 2,9%, что на 1,5 п.п. больше, чем в марте-2018, доля ВИЭ по итогам первого квартала текущего года составила 1,9%, что на 0,7 п.п. больше января-марта-2018.

Как сообщалось, обновленный в начале апреля прогнозный электроэнергетический баланс Украины предусматривает производство э/э из ВИЭ в объеме 5,979 млрд кВт-ч, что в 2,3 раза (на 2 млрд 633 млн кВт-ч) больше, чем в 2018 году.

Украина в январе-марте 2019 года ввела 861,1 МВт мощностей ВИЭ, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, и на 16% больше, чем за весь 2018 год.