Витренко назвал три шага Нафтогаза в случае остановки транзита из РФ

Прекращение транзита российского газа через Украину будет означать не только потери для бюджета Украины, но станет также мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран и всего энергетического сектора ЕС.

Такое предупреждение в четверг в Брюсселе сделал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время выступления на конференции "Борьба за энергетическую безопасность ЕС", сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"В 2020 году может не быть транзита через Украину. Когда будет завершен "Северный поток-2", у России не будет необходимости использовать украинский транзитный путь ... Такой сценарий означает, что безопасность европейского энергетического сектора будет подорвана, поскольку "Газпром" получит "зеленый свет" для злоупотреблений своей доминирующей позицией на рынке. "Газпром" продолжит блокировать транзит из Центральной Азии, а также деятельность независимых европейских газовых компаний и производителей", - отметил Витренко.

Он напомнил, что "Газпром" использует на европейском рынке газа "тактику хищника" за счет чрезмерных инвестиций в газовую инфраструктуру, что делает невозможным приход на рынок других энергетических компаний. Из-за такого монопольного влияния пострадают независимые европейские газовые компании, но, в первую очередь - европейские потребители, которые будут вынуждены платить более высокую цену за газ, отметил представитель "Нафтогаза".

Витренко подчеркнул, что в этих условиях "Нафтогаз" будет продолжать руководствоваться в своей деятельности такими ключевыми принципами, как надежность, ответственность перед народом Украины, операционная и рыночная эффективность, прозрачность и верховенство права.

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" определил главные направления, которыми в этих условиях в дальнейшем будет двигаться украинская сторона.

Во-первых, по его словам, "Нафтогаз" будет настаивать на выполнении "Газпромом" решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате украинской стороне суммы в 2,56 миллиардов долларов.

Во-вторых, предложит новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам, что позволит "Нафтогазу" оставаться надежным транзитным партнером для Европы, и одновременно заставит "Газпром" действовать по конкурентным правилам ЕС, сказал Витренко.

В-третьих, подчеркнул он, "Нафтогаз" намерен инициировать новые слушания в арбитражном суде по взысканию амортизационных сумм, если "Газпром" заблокирует транзит газа через Украину (ускоренная амортизация украинской ГТС в таком случае может обойтись российскому монополисту в сумму более 12 млрд долларов США - ред.).

Наконец, "Нафтогаз" будет оставаться движущей силой во внедрении реформ газового сектора в Украине для развития полноценного газового рынка, который должен стать главным предохранителем против злоупотреблений, защитить "Нафтогаз" от политических влияний и мошенничества, подытожил он.

Витренко подтвердил намерение "Нафтогаза", как участника европейского рынка газа, возбудить против "Газпрома" правовую процедуру за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции. По его словам, такой иск может поступить в соответствующие директораты Еврокомиссии уже в конце апреля текущего года.

"Нафтогаз" и Евросоюз имеют общие интересы. Убежден, что события, которые происходят сегодня, только подчеркивают необходимость более мощного и даже более тесного партнерства. Мы можем вместе работать на совместных началах, основой которых является верховенство права, прозрачность и правила честной игры", - отметил Витренко.

Как сообщалось, нынешний контракт между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" по транзиту газа действует до конца 2019 года.

В Еврокомиссии заявили, что намерены к началу лета созвать трехстороннюю встречу с представителями Украины и России для обсуждения вопроса транзита газа по территории Украины, и предложили рассмотреть заключение контракта на такой транзит продолжительностью не менее 10 лет.