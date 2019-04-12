В Европе не исключают закупку российского газа на восточной границе Украины

Европейская комиссия не снимает со стола переговоров вариант, по которому российский газ европейские компании будут покупать у Газпрома напрямую на восточных границах Украины.

Об этом в четверг в Брюсселе заявил заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по энергетике Клаус-Дитер Борхгардт, сообщает корреспондент Укринформа.

Такое заявление Борхгардт сделал во время дискуссии на конференции «Борьба за энергетическую безопасность ЕС».

В мероприятии, которое было проведено под эгидой европейского отделения издания POLITICO при содействии Группы «Нафтогаз Украины», приняли участие ведущие специалисты энергетической и газовой отрасли от Еврокомиссии, европейских стран и Соединенных Штатов.

Представитель Еврокомиссии ответил на вопрос корреспондента Укринформа, рассматривает ли она вариант закупки европейскими потребителями российского газа на восточных границах Украины, с учетом полной интеграции Нафтогаза в европейский энергетический рынок.

«Это, безусловно, является возможностью. Мы обсуждали ее как один из вариантов, особенно когда россияне выдвигали аргумент, что украинская ГТС является ненадежной. Мы сказали - хорошо, тогда мы возьмем это на себя, и будем покупать газ на российской границе, и уже наши поставщики возьмут на себя эти риски. Мы работали над этим вместе с украинцами», - рассказал Клаус-Дитер Борхгардт.

При этом он отметил, что на тот момент ни один из европейских операторов не был готов изменить пункт поставки, который был согласован в контракте с Газпромом. Это тот пункт, который должен согласовываться между сторонами, хотя Газпром пока что от такой опции отказывается.

«Поэтому - да, для нас это является вариантом, и этот вариант не удаляется со стола переговоров. Но вы должны понимать - необходимо, чтобы все стороны с этим согласились - наши, европейские потребители и Газпром, как продавец и поставщик», - добавил Борхгардт.

Свое мнение по этому поводу выразил представитель Государственного департамента США, директор энергетической дипломатии в Европе, Западном полушарии и Африке Колин Клири.

«С американской точки зрения это интересная концепция, особенно учитывая, что это не обычные деловые отношения. Потому что страны де-факто находятся в состоянии войны. Поэтому такая перегруппировка с нашими партнерами может быть решением. Причина, почему эти переговоры до сих пор не идут на серьезном уровне - это потому, что есть «Северный поток», который устраняет неотложность данного вопроса. Но, если снять со счета «Северный поток-2», такая идея может рассматриваться в будущем как путь», - отметил американский чиновник.