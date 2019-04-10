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Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
10:58 10.04.2019 |
Один из главных недостатков возобновляемых источников энергии кроется в отсутствии эффективных способов хранения излишков. К примеру, когда дует постоянный ветер, человек может получать энергию с избытком, но в безветренное время её будет недостаточно. Если бы в распоряжении человека была эффективная технология, позволяющая собирать и хранить излишки энергии, то таких проблем удалось бы избежать. Разработка технологий хранения энергии, получаемой из возобновляемых источников, ведётся разными компаниями, а теперь к ним присоединились исследователи из Стэндфордского университета.
Предложенная ими идея заключается в использовании особых бактерий, которые позволят преобразовывать энергию в метан. В дальнейшем метан мог бы использоваться в качестве топлива, если возникает такая необходимость. Для этих целей подходят микроорганизмы под названием Methanococcus maripaludis, поскольку в процессе взаимодействия с водородом и углекислым газом они выделяют метан. Исследователи предлагают использовать возобновляемые источники энергии для выделения атомов водорода из воды. После этого атомы водорода и получаемый из атмосферы углекислый газ начинают взаимодействовать с микроорганизмами, выделяющими в конечном итоге метан. Газ не растворится в воде, а значит его можно собирать и хранить. После этого метан можно сжигать, используя его как один из ископаемых источников топлива.
На данный момент исследователи ещё не закончили доработку технологии, но уже сейчас они говорят, что созданная ими система эффективна с экономической точки зрения. Министерство энергетики США обратило внимание на проект, взяв на себя финансирование исследований. Трудно сказать, сможет ли данная технология решить проблему хранения избытков энергии, но в перспективе она выглядит весьма привлекательно.
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