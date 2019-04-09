В ЕС хотят возобновить газовые переговоры сразу после выборов

Европейская Комиссия хочет провести переговоры в формате ЕС-Украина-Россия относительно будущего транзита российского газа через Украину сразу после президентских выборов в стране, заявил вице-президент ЕК Марош Шевчович на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

Он напомнил, что в ходе последней встречи (в январе) стороны договорились "попытаться встретиться опять где-то в середине мая".

"Но пока что, и я это понимаю, особенно по причине избирательной кампании в Украине, мы еще не получили ответ (в отношении встречи - ИФ). Но я могу вас заверить, что мы будем делать все возможное, чтобы провести трехстороннюю встречу до лета или до летних каникул", - ссказал вице-президент ЕК.

М.Шевчович подчеркнул, что "времени остается мало".

"Все мы должны осознавать, что зима уже за углом. Мы должны разрешить ситуацию с поставками газа не только для следующей зимы, но, как вам известно, топ-приоритет для Европейского Союза - обеспечить безопасность долгосрочного транзитного контракта через Украину, как минимум, на следующие 10 лет. Это - наш приоритет. Мы хотим провести встречу как можно скорее после президентских выборов в Украине", - детализировал он.

