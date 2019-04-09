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Электроэнергия в Украине почти в четыре раза дешевле, чем в Евросоюзе
14:33 09.04.2019 |
Тариф на электроэнергию для населения в Украине почти в четыре раза ниже, чем в соседних странах Европы и составляет 1,28 грн за 1 кВт-ч.
Соответствующий сравнительный отчет опубликовала на своем сайте Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Согласно обнародованной информации, тариф на электрическую энергию для населения в Украине составляет 1,28 грн за кВт-ч, жители соседней Чехии платят в пять раз больше, а именно 6,8 грн за кВт-ч, жители Словакии - 5,84 грн за кВт-ч (в 4,5 раза), Польши - 4,86 грн за кВт-ч (в 3,5 раза), Румынии - 4,21 грн за кВт-ч (в 3,5 раза больше).
При этом отмечается, что среднемесячное потребление электроэнергии в Украине составляет 164 кВт-ч, что почти в два раза меньше, чем в странах ЕС (304 кВт-ч).
Также отмечается, что показатель перерывов в энергоснабжении в 2018 году в Украине выше, чем в отмеченных странах, так, например, плановые отключения в Украине в три раза длительнее и составляют 455 минут.
В то же время, продолжительность внеплановых отключений в нашей стране в шесть раз больше, чем в ЕС - 696 минут и 102 минуты, соответственно.
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