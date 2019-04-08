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Украина начала закачку газа в ПХГ
09:54 08.04.2019 |
Украина начала закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ).
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
Согласно данным "Укртрансгаза", 5 апреля 2019 года нетто-закачка газа превысила нетто-отбор из ПХГ - было закачано 12,19 млн куб. м, отобрано - 3,37 млн куб. м.
С начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа и по 4 апреля 2019 года (включительно) Украина снизила запасы газа в ПХГ на 49,1%, или на 8,488 млрд куб. м до 8,745 млрд куб. м.
Запасы газа в ПХГ на 4 апреля 2019 года на 16,6%, или на 1,245 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату 2018 (7,5 млрд куб. м).
Как сообщали Українські Новини, в 2019 год Украина вошла с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13 885,07 млн куб. м, что на 5,5%, или на 807,94 млн куб. м меньше прошлогодних запасов (14 693,01 млн куб. м).
7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.
По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля 2018 сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.
Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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