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Отмена дифтарифов для небытовых потребителей не повлияла на суточный график потребления э/э в Украине - НКРЭКУ
09:40 05.04.2019 |
Отмена дифтарифов для небытовых потребителей пока не привела к существенному изменению суточного графика потребления э/э в Украине.
Об этом сообщил член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко на "круглом столе" "Дифтарифы на э/э в свете внедрения нового рынка э/э" в четверг.
По его данным, в дневное время потребление э/э выросло примерно на 1%, а в ночное - на 0,5%, то есть отклонение в темпах роста потребления э/э по разным зонам суток незначительное.
По данным регулятора, на конец 2019 года дифтариф на э/э применяло 24865 субъектов хозяйствования, их объем потребления составил 28,57 млрд кВт-ч, а доля в структуре общего потребления по стране - 19%. При этом около 70% из этого количества составляли небольшие потребители, присоединенной мощностью до 150 кВ.
Д.Коваленко подчеркнул, что в 2018 года субсидирование потребителей, пользующихся зонным тарифом на э/э, составило 3,5 млрд грн, при этом 98% таких потребителей относилось к крупной промышленности.
В НКРЭКУ напомнили, что все потребители, оснащенные автоматизированной системой коммерческого учета (АСКУЭ) могут покупать э/э по почасовым ценам. Для тех потребителей, у которых установлен лишь трехзонный учет, НКРЭКУ планирует разрешить использовать показатели многозонных счетчиков э/э небытовых потребителей для определения объема купленной в оптовом рынке э/э, что позволит применять к нему суточные почасовые цены.
Регулятор разработал проект постановления, которое вносит изменения во Временный порядок определения объема покупки э/э на оптовом рынке электропоставщиками и операторами систем распределения на переходной период до даты начала действия нового рынка э/э (утвержден постановлением НКРЭКУ от 28 декабря 2018 года №2118). Планируется, в частности, установить, что потребляемая в пределах каждой из трех зон суток э/э идет ровным графиком. Соответственно будет рассчитываться почасовой объем потребления - путем деления объема потребления на количество часов.
Как сообщалось, в связи с новыми правилами функционирования розничного рынка э/э с 1 января 2019 года были отменены дифференцированные по зонам суток тарифы на э/э для небытовых потребителей (для бытовых они продолжают действовать). Дифтарифы были введены для стимулирования потребителей переходить на потребление э/э ночью. При трехзонном учете ночной тариф (с 23.00 до 06.00) составлял 25% от уровня фиксированного тарифа, по которому продавало э/э облэнерго.
По данным (ГП) "Энергорынок", средняя оптово-рыночная цена (ОРЦ) электроэнергии в Украине в марте составила 1551,6 за МВт-ч (без НДС и акцизного налога). При этом ночная цена э/э (в период суток с 24.00 до 06.00) составила 825 грн за МВт-ч, то есть более 50% от общей средней цены.
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