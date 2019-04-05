Средняя оптово-рыночная цена э/э в Украине в марте практически не изменилась, но ночная э/э подорожала на 15%

Средняя оптово-рыночная цена (ОРЦ) электроэнергии в Украине в марте по сравнению с февралем выросла на 0,3% - с 1547 грн до 1551,6 за МВт-ч (без НДС и акцизного налога).

Об этом свидетельствуют данные почасовых цен, опубликованные госпредприятием (ГП) "Энергорынок".

При этом ночная цена э/э (в период суток с 24.00 до 06.00) в марте по сравнению с февралем увеличилась в среднем на 15% - с 715 грн до 825 грн за МВт-ч. В частности, в период суток с 24.00 до 01.00 - она выросла с 844 грн до 963 грн, а с 01.00 до 06.00 - с 690 грн до 800 грн за МВт-ч.

Пиковая э/э, напротив, подешевела на 4% - с 2140 грн до 2050 грн за МВт-ч, а цена полупиковой э/э практически не изменилась - осталась на уровне 1800 грн за МВт-ч.

Как сообщалось, средняя ОРЦ в январе составила 1553 грн за МВт-ч.

