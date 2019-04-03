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Кабмин разрешил «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле
14:26 03.04.2019 |
Кабинет министров разрешил НАК "Нафтогаз Украины" установить цену на газ для населения ниже 8,55 гривень за кубометр.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
"У нас есть решение, которое касается цен на газ. Как вы помните, Нафтогаз заявил, что они могут дешевле продавать газ, чем 8,55 грн за куб. Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они будут его продавать, тем лучше . Как раз пора прикинуть цену ", - сказал Гройсман.
"Обязываю НАК с 1 апреля начать реализовывать газ дешевле - в соответствии с письмом, которое они сами написали на правительство", - заявил Гройсман.
По его словам, Нафтогаз получает право устанавливать меньшие цены, чем 8,55 грн за кубометр, но не выше.
Довести решение до Нафтогаза поручено главе Минэнерго Игорю Насалику.
Напомним, ранее глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил отказаться от регулируемых правительством цен на газ для населения.
По словам главы НАК, с учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку цена импортного газа составит примерно 8380 грн за тыс. кубометров.
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