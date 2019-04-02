Добыча газа в І квартале выросла на 3,4%





По итогам І квартала 2019 г. добыча природного газа в Украине выросла на 3,42% (на 174,2 млн куб. м), до 5,275 млрд куб. м, по сравнению с І кварталом 2018 г. Об этом свидетельствуют оперативные статистические данные оператора ГТС компании «Укртрансгаз».

Из общего прироста добычи на 174 млн куб. м основной объем - 105 млн куб. м - обеспечила государственная «Укргаздобыча». Производство газа госкомпанией в І квартале выросла на 2,79% - с 3,76 до 3,87 млрд куб. м.

«Укрнафта» нарастила добычу на 10,74% или 28,07 млн куб. м до 289,3 млн куб. м. Частные компании показали прирост 3,81% (40,98 млн куб. м), до 1,117 млрд куб. м (см. граф. 1).





По итогам марта среднесуточная добыча газа в Украине составила 58,55 млн куб. м, что на 0,27% меньше чем в феврале (58,7 млн куб. м). В частности, среднесуточная добыча государственной «Укргаздобычей» в марте 2019 г. снизилась на 0,7% к февралю и составила 42,8 млн куб. м. «Укрнафта» снизила добычу на 0,08%, до 3,23 млн куб. м/сутки, частные компании - нарастили на 1,05%, до 12,52 млн куб. м/сутки, что является максимальным значением с августа 2018 г. (см. граф. 2).

Как сообщал enkorr, добыча природного газа в Украине в 2018 г., по оперативным данным «Укртрансгаза», составила 20,89 млрд куб. м, что на 0,3% (64,8 млн куб. м) превышает объем 2017 г.







