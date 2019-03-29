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У Нафтогаза есть «план В», если Газпром остановит транзит через Украину
18:11 29.03.2019 |
Группа "Нафтогаз" рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые при таком развитии должны обеспечить энергетическую безопасность Украины.
Об этом в пятницу в Брюсселе во время круглого стола относительно будущего транзита газа по территории Украины заявил председатель правления Группы "Нафтогаз" Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа.
Именно так он ответил на вопросы аудитории о наличии у Нафтогаза "плана В" на случай отсутствия газового транзита.
"Есть предложение о создании дополнительных хранилищ газа в Украине, - эта работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей относительно импорта из Европейского Союза, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если Газпром решит выбрать такой вариант. И третье, если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям. Как мы понимаем, многие другие страны и газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа", - подчеркнул Коболев.
Как известно, контракт между "Нафтогазом" и российским Газпромом относительно транзита газа заканчивается в конце 2019 года.
Газопровод Nord Stream-2 строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его длина составит более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.
Украина выступает против строительства Nord Stream-2 из-за возможной потери статуса транзитной страны. Кроме того, противниками Nord Stream-2 являются США, Польша и страны Балтии, предостерегая, что ЕС попадет в зависимость от российского газа.
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" относительно транзитного контрактау с Газпромом. По решению арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации на сумму $4,63 миллиарда за недопоставку Газпромом объемов газа для транзита.
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