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Международное агентство ICIS запускает анализ цен на украинском рынке природного газа
09:30 28.03.2019 |
Международное информационно-аналитическое агентство ICIS, занимающиеся преимущественно отслеживанием цен на энергетических рынках, запускает анализ цен на украинском рынке природного газа, сообщается в пресс-релизе организации.
Оценка агентством цен на украинском рынке, имеющим потенциал развития и являющийся важной торговой зоной, обеспечит его дополнительную прозрачность, считают в ICIS.
"Участники рынка в Украине, как и в других европейских странах, хотели бы увидеть рост ликвидности рынка. Запуск ICIS независимой оценки цен является последним шагом на пути перехода Украины от страны транзита газа к надежному торговому партнеру, который тесно интегрирован в рыночные структуры ЕС", - цитирует пресс-служба агентства главу отдела газа и СПГ в ICIS Бэна Везерала (Ben Wetherall).
По данным агентства, в четвертом квартале 2018 года импорт газа в Украину осуществляли более 40 отечественных и международных компаний, что подтверждает потребность в анализе цен.
Как отметил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в соцсети Facebook, запуск агентством ICIS регулярного анализа цен на рынке Украины можно расценивать как признание того, что "в Европе наш оптовый рынок газа уже считают достаточно развитым".
Как сообщалось, в октябре 2018 года оценку стоимости природного газа на украинском рынке запустило специализирующееся на ценовых и статистических данных в сфере энергетики и товарно-сырьевых ресурсов международное агентство Argus Media (Лондон).
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