Украина предлагает заказчикам из ЕС аренду 12 млрд куб. м в ПХГ в условиях угрозы прекращения транзита из РФ

Украина в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию готова предоставить европейским заказчикам около 12 млрд куб м объема хранения в подземных хранилищах газа (ПХГ), сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз" (УТГ).

Свободные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) позволят создать необходимые запасы газа в хранилищах и гарантировать бесперебойную поставку потребителям во время прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 гг. без угроз энергобезопасности ЕС, подчеркнули в компании.

В качестве примера там привели Венгрию, которая ежегодно потребляет порядка 10 млрд куб м газа. Две трети из них – поставляемый через территорию Украины газ из РФ, еще 20% – газ собственной добычи, остальное – импорт ресурса из Австрии. При этом около 60% газа, поставляемого на хаб в Баумгартене (Австрия), также транспортируется через украинскую ГТС.

"Исходя из этого, украинские ПХГ могут помочь Венгрии обеспечить бесперебойное газоснабжение следующей зимой для ее внутренних потребителей, даже если Россия прекратит транзит газа через территорию Украины в страны ЕС после 1 января 2020 года", – подчеркнули в "Укртрансгазе", добавив, что максимальная суточная возможность экспорта в Венгрию составляет 68 млн куб. м, что в 4,5 раза превышает суточную продуктивность (15 млн куб. м) газотранспортного коридора из Австрии в Венгрию.

"Использование таких значительных мощностей украинской ГТС позволит значительно снизить риски наступления чрезвычайной ситуации в газотранспортной системе Венгрии. Аналогичные услуги и мощности украинская сторона готова предложить поставщикам из других стран центральной и восточной Европы", – заявили в УТГ.

Ранее министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность относительно получения российского газа через Украину после 2019 года.

Система ПХГ Украины состоит из 12 подземных хранилищ общей вместительностью в 31 млрд куб. м. Максимальная суточная мощность отбора газа из ПХГ может достигать 260 млн куб. м.

Как сообщалось, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.