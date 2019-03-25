Украина снизила запасы газа в ПХГ на 48,2% до 8,9 млрд куб. м с начала сезона отбора газа

Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 23 марта на 48,2%, или на 8 280 млн куб. м до 8 913,18 млн куб. м газа с начала стартовавшего 7 ноября сезона отбора газа.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

При этом указанные запасы газа больше на 9,9%, или на 802 млн куб. м по сравнению с запасами на аналогичную дату 2018 года (8 111,14 млн куб. м).

Среднесуточный отбор газа с начала марта составил 35,55 млн куб. м.

С начала марта Украина импортировала 430,062 млн куб. м газа: 214,293 млн куб. м - через Словакию, 110,275 млн куб. м - через Венгрию, 105,492 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала марта составила 1 349,652 млн куб. м, транзит - 5 377,439 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 год Украина вошла с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13 885,07 млн куб. м, что на 5,5%, или на 807,94 млн куб. м меньше прошлогодних запасов (14 693,01 млн куб. м).

7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.

По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.

Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.