Финансовые новости
- |
- 25.03.19
- |
- 11:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина снизила запасы газа в ПХГ на 48,2% до 8,9 млрд куб. м с начала сезона отбора газа
10:08 25.03.2019 |
Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 23 марта на 48,2%, или на 8 280 млн куб. м до 8 913,18 млн куб. м газа с начала стартовавшего 7 ноября сезона отбора газа.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
При этом указанные запасы газа больше на 9,9%, или на 802 млн куб. м по сравнению с запасами на аналогичную дату 2018 года (8 111,14 млн куб. м).
Среднесуточный отбор газа с начала марта составил 35,55 млн куб. м.
С начала марта Украина импортировала 430,062 млн куб. м газа: 214,293 млн куб. м - через Словакию, 110,275 млн куб. м - через Венгрию, 105,492 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала марта составила 1 349,652 млн куб. м, транзит - 5 377,439 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 год Украина вошла с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13 885,07 млн куб. м, что на 5,5%, или на 807,94 млн куб. м меньше прошлогодних запасов (14 693,01 млн куб. м).
7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.
По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.
Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня дорогого доллара завершились резким обвалом его курса на межбанке
|В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса
|Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум
|Медведчук повез Бойко к Медведеву, чтобы тот пообещал передать украинскую ГТС Москве
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ сохранил прогноз роста ВВП 2,5% в 2019
|Украина снизила запасы газа в ПХГ на 48,2% до 8,9 млрд куб. м с начала сезона отбора газа
|Нафтогаз: В Кремле обещают газ дороже, чем Украина покупает сегодня
|Золото дорожает 25 марта на снижении аппетита к риску
|Нефть продолжает дешеветь 25 марта на опасениях замедления роста мировой экономики
|Президент KAN Development Игорь Никонов: Думаю, в 2019 году стоимость жилья на первичном рынке поднимется еще на 15-20%
|Глава VR Capital Group: Мы бы не делали инвестиции, если бы твердо не верили в Украину
Это интересно
|Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге
|Cadillac представил новый седан CT5
|Как спать не хуже, чем профессиональные спортсмены?
|Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
|Смартфоны Nokia уличили в отправке данных в Китай
|Кто выиграет и проиграет от запуска игрового сервиса Google Stadia
|Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего