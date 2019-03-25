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Нафтогаз: В Кремле обещают газ дороже, чем Украина покупает сегодня
09:04 25.03.2019 |
В "Нафтогазе" посчитали насколько выгодна Украине "скидка" на газ, которую Москва предложила кандидату в президенты Украины Юрию Бойко и главе политсовета "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"Напомним нашим российским коллегам, что по действующему контракту, измененному в арбитраже, они УЖЕ должны продавать нам газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте. Поэтому предлагать скидку 25% это как-то несерьезно", - говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" отметили, что Медведчук говорил о поставках газа по цене 240-260 долл/тыс. куб. м., в то время, как Украина покупала на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем 226 долл/тыс. куб. м. А на апрель цена снизилась до уровня около 217 долл./тыс. куб. м.
В компании также напомнили, что Бойко, имея такую возможность, должен был еще обсудить судьбу буровых вышек, которые Россия захватила вместе с аннексированным Крымом.
"А еще нам интересно, не забыл ли господин Бойко обсудить судьбу вышек своего имени, которые Россия украла у нас в Черном море. Напомним, суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном захвате наших активов и приступил к определению объема компенсации", - поинтересовались в "Нафтогазе".
По расчетам "Нафтогаза", объем компенсации может составить около 5 млрд долл. плюс накопленные проценты.
Напомним:
22 марта премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
Медведчук утверждает, что "в результате договоренностей и заключения нового контракта с 1 января 2020 года" цена на российский газ для Украины может снизиться как минимум на 25%.
Кабмина 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.
Гройсман заявил, что больше года длились переговоры МВФ с целью снять вопрос повышения цен на газ для населения с повестки дня. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности.
При таких условиях платежка рядового украинца за отопление должна вырасти на 60%. Правительство на это не соглашалось, приводя основной аргумент, что доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ.
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