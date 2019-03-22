Глава VR Capital Group: Мы бы не делали инвестиции, если бы твердо не верили в Украину

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" управляющего партнера финансовой группы ICU Макара Пасенюка и президента компании по управлению активами VR Capital Group (США) Ричарда Дейтца о совместных проектах в области альтернативной энергетики.

Когда ICU начала сотрудничество с VR Capital Group в сфере международных финансов, и почему вы решили совместно войти в такой непрофильный для финансистов бизнес как "зеленая" энергетика?

Макар Пасенюк: С Ричардом мы знакомы с 1999 года, я тогда работал в банке ING, а он как раз основал VR Capital Group. Наш первый совместный проект – сделка по реструктуризации внешнего долга Украины. С тех пор мы довольно часто пересекались, были соинвесторами различных финансовых инструментов.

Ситуацию в альтернативной энергетике мы начали изучать независимо друг от друга. ICU уже некоторое время рассматривает возможности инвестирования в реальный сектор в свете определенных тенденций на финансовых рынках.

Кроме этого, мы верим, что будущее – за альтернативной энергетикой. Сформированные же в Украине условия для привлечения инвестиций в "зеленую" энергетику - это, по моему мнению, самый успешный проект по созданию масштабного инвестиционного продукта на уровне государства.

Более того, Украина является стороной Парижского климатического соглашения, государство взяло на себя ряд обязательств по снижению выбросов, в августе 2017 года Кабинет министров принял новую энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года: "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность", где альтернативной энергетике и привлечению инвесторов в сектор отведена существенная роль. Поэтому перспективность вложений в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – несомненна.

И нам кажется, что это правильная стратегия, поскольку в Украине на сегодня 65% э/э генерируется с использованием импортных ресурсов – угля, газа, ядерного топлива. Развитие независимой энергогенерации позволит сделать страну более устойчивой и, в среднесрочной перспективе, сократить платежный дефицит.

Расскажите о ваших общих проектах.

Ричард Дейтц: Сейчас у нас три совместных проекта, которые находятся на разных стадиях реализации. Первый - Каменец-Подольская солнечная электростанция (СЭС) на 64 МВт (управляющая компания "Подольскэнерго"), которую мы открыли 19 марта. Инвестиции в этот объект составили $55 млн, а его работа позволит сократить выбросы СО2 на 67 тыс. тонн в год.

Второй проект – СЭС на 35 МВт в Херсонской области (управляющая компания - "Солар Капитал"), она уже построена и в ближайшее время начнет работать.

Вскоре также будет завершен децентрализованный проект, состоящий из 11 станций среднего размера, расположенных в Николаевской области. Суммарная пиковая мощность этого проекта - около 127 МВт.

Таким образом, общая мощность трех наших партнерских проектов, которые будут запущены в этом году, – 225 МВт, а общие инвестиции – на уровне $180 млн.

Каковы ваши ощущения от работы по итогам реализации первых "зеленых" проектов в Украине?

Ричард Дейтц: Я бы назвал наш первый опыт очень удачным. Пока завершено строительство лишь Каменец-Подольской СЭС, и могу отметить, что все составляющие этого проекта не вызвали никаких вопросов.

Отсутствовали нюансы, по поводу которых традиционно возникает беспокойство инвесторов (в частности, своевременное таможенное оформление импортного оборудования и возврат НДС). Подрядчики все сделали по графику, на основных этапах мы получали регулярные отчеты, работа велась прозрачно. На сегодня мы можем утверждать, что все сделано на достаточно высоком уровне и с точки зрения качества строительства, хотя, конечно, это покажет время, ведь срок службы оборудования – 20-25 лет.

Макар Пасенюк: Я также был удивлен, насколько слаженно прошла вся работа, начиная от импорта панелей и заканчивая строительством. В наших трех проектах задействованы две ведущие украинские EPC-компании – KNESS и Rodina – Enerparc AG. Совместно с коллегами из VR Capital Group мы контролировали качество работы.

А с проблемой подключения станций к энергосистеме не сталкиваетесь?

Макар Пасенюк: Все понимают, что ситуация с подключением зависит от загруженности сетей в конкретном регионе. В Хмельницкой области в целом никаких сложностей с подключением не существует, все работы, за которые отвечали оператор системы распределения и НЭК "Укрэнерго", были выполнены в срок, в рамках изначально утвержденных бюджетов.

В Херсонской области ситуация сложнее, и там еще идет работа. В идеале для нас целесообразно было бы построить именно там до 300 МВт, но сейчас из-за ограничений по подключению такой возможности нет. Этим и обусловлен тот факт, что на большом участке земли мы пока строим всего 35 МВт.

Что касается Николаевской области, мощности там тоже ограничены, но пока проблем с подключением запрошенных нами объемов не было.

Думаю, ситуация с нестандартным присоединением к єнергеосистеме в целом в текущем году улучшится. Это частично связано с тем, что принятое в конце 2018 года решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о методике нестандартного подключения делает рынок подключений более цивилизованным и предсказуемым.

Антимонопольный комитет в начале года разрешил VR Capital Group приобрести у кипрской Volterra Energy Group три украинских проекта по строительству СЭС…

Ричард Дейц: Да, параллельно с ICU, мы сотрудничаем с другими украинскими партнерами, в частности, и с Volterra Energy Group. С ними мы уже построили около 20 МВт.

Пока речь идет только о развитии солнечной энергетики, насколько вам интересны другие направления ВИЭ?

Ричард Дейтц: На самом деле мы начали изучать "зеленый" сектор в Украине с проектов в ветроэнергетике. По определенным причинам мы переключились на солнечные электростанции, эти объекты выглядели более реализуемыми на тот момент. Однако работать над "ветром" мы продолжаем, для нас это также интересно и привлекательно, надеемся, что в скором будущем сможем построить в Украине и ветроэлектростанции (ВЭС).

Стратегия VR Capital Group по присутствию на украинском рынке ВИЭ – партнерство?

Ричард Дейтц: Пока все проекты мы осуществляем совместно с украинскими партнерами. Это разумно на начальном этапе вхождения в рынок, местные компании хорошо понимают особенности отрасли и работы в ней, это большой плюс. Мы получаем либо контроль, либо работаем на паритетных условиях 50% на 50%, как, к примеру, с ICU. Проекты в ветроэнергетике у нас также будут проходить по принципу соинвестирования.

Каков горизонт планирования ваших инвестиций?

Ричард Дейтц: Как любой другой инфраструктурный проект, инвестиции в объекты альтернативной энергетики долгосрочные. Мы бы не делали инвестиции, если бы твердо не верили в Украину и ее программу реформ в будущем.

Наша первоначальная задача – формирование портфеля СЭС с ICU и управление им в течение всего срока службы станций.

Последние два года в Украине резко возросла активность в ВИЭ, и в особенности в солнечной энергетике. Как вы оцениваете риски ретроспективного снижения "зеленого" тарифа, будете ли ожидать утверждения закона о "зеленых" аукционах для принятия решений по поводу дальнейших инвестиций?

Ричард Дейтц: Мы полностью поддерживаем идею нового закона – внедрение новой системы ценообразования для ВИЭ. Я считаю, что установленный для стимулирования развития сектора "зеленый" тариф выполнил свое предназначение, запустил развитие рынка и привлечение инвестиций. Но, разумеется, вечно такая система существовать не может. К тому же технологии дешевеют, конкурентоспособность ВИЭ растет, и эту тенденцию нужно учитывать.

Мы считаем, что новая система формирования цен – процедура аукционов – правильный следующий шаг для Украины, мы ожидаем принятия и подписания закона.

И хотя при системе аукционов тариф, очевидно, будет ниже, для нас это не означает прекращения инвестирования в отрасль. Прогнозирую, что после внедрения "зеленых" аукционов рынок ВИЭ все еще будет конкурентным, и мы будем осуществлять новые инвестпроекты.

Что касается возможного ретроспективного снижения "зеленого" тарифа, то, по нашему мнению, такое решение было бы большой ошибкой. Реформы должны осуществляться при соблюдении верховенства права. Это означает, что установленные однажды правила не должны меняться задним числом.

Мы регулярно общаемся с представителями украинских властей (членами парламента, правительства), а также международных финансовых учреждений и знаем из первых уст, что сегодня в Украине практически никто не поддерживает такое снижение.

Все понимают, что подобное решение может кардинально ухудшить инвестклимат в стране. Поэтому и мы его не ожидаем, хотя, конечно, в оценках рисков этот пункт присутствует.

Макар Пасенюк: Еще раз подчеркну, развитие ВИЭ в Украине - первый масштабный проект государства по созданию такого инвестиционного продукта. В 2014-2018 годах, сложный политический и экономический для страны период, когда никто не рвался вкладывать средства в украинскую экономику, в ВИЭ было инвестировано $2,4 млрд. А в 2019 году ожидается еще порядка $2 млрд.

Сейчас к нам заходят крупные компании с мировыми именами, которые приносят и крупный капитал – Total, NBT, Scatec Solar, Acciona Energia, Akuo Energy и другие.

Поэтому нонсенс так выстраивать госполитику - вначале приглашать помочь выполнить взятые государством по климатическому соглашению обязательства, а после того, как люди инвестировали, идти на попятную. Тем более, среди кредиторов "зеленых" проектов – международные финансовые институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития, который только в прошлом году вложил в сектор порядка $300 млн, Европейский Инвестиционный Банк, европейские государственные и частные инвестфонды.

Обнуление договоренностей - неправильно как со стратегической точки зрения, так и по другим причинам, начиная с соблюдения верховенства права и формирования имиджа Украины как надежного партнера, которому можно доверять. Без этого ни о каких инвестициях в экономику не может быть речи, а ведь инвестиции – основной драйвер экономического роста в сложившихся фискальных условиях.

Также это идет в разрез с обеспечением стабильности банковского сектора. За счет хорошо прогнозируемых денежных потоков в секторе и низкого кредитного риска, украинские банки активно его кредитуют и эффективно размещают пассивы. На альтернативную энергетику приходится около 3,5% общего кредитного портфеля украинских банков, это около $1,1 млрд. Уровень просрочки - один из самых низких, и 100% портфеля – в валюте, что, в том числе, позволяет платить банкам более высокую ставку по депозитам.

Предлагает ли ICU для соинвестирования типовой проект завода по переработке несортированных бытовых отходов?

Макар Пасенюк: Чтобы предлагать технологию к соинвестированию, ее для начала нужно "обкатать". Для Украины подобная МБО-Т технология (механическая, биологическая и термическая обработка и переработка твердых коммунальных отходов) – инновационная. Подобного опыта у нас в стране нет. Поэтому сначала должен быть закончен завод, который мы строим в Житомире, и тогда эту протестированную бизнес-модель мы сможем предлагать для потенциального соинвестирования.

Мы рассчитываем запустить завод до конца этого года. Делать какие-то выводы по первым итогам работы, сможем, очевидно, только в конце 2020 года. Это весьма динамичный бизнес, большое количество факторов влияет на его работу. Такой подход более ответственный с точки зрения партнерских отношений и собственного риск-менеджмента, вначале посмотреть, как покажет себя технология.

Нам нужно самим набить шишки, а уже затем вовлекать в эту сферу партнеров. Хотя само направление, я считаю, очень интересным и перспективным.

Какие видите возможности при открытии оптового рынка э/э, намеченном на июль текущего года?

Ричард Дейтц: Мы ждем либерализации рынка, чтобы увидеть, как он будет работать. Разумеется, мы изучаем смежные отрасли, в том числе, energy storage, это интересный сектор, за ним будущее.

Когда у нас появится солидный парк мощностей ВИЭ, особенно если среди них будут не только СЭС, но и ВЭС, думаю, мы начнем рассматривать и другие сегменты рынка.

И напоследок, в свете грядущих выборов президента и парламента в Украине, хочется спросить: как вы оцениваете политические риски с точки зрения иностранного инвестора?

Ричард Дейтц: Как и у любого другого инвестора у нас есть определенные опасения по этому поводу. Разумеется, мы учитываем такие риски. Но для нас главное, чтобы независимо от того, кто придет к власти, Украина сохранила бы курс на развитие экономики и ориентацию на стратегию развитых стран. При нынешней ситуации, как нам кажется, риск смены этого курса крайне невелик.