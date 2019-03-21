Запрет английского суда «Газпрому» на вывод активов из Англии и Нидерландов остается в силе – «Нафтгогаз»

Английский коммерческий суд приостановил производство по делу о принудительном исполнении на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража по транзитном спору "Нафтогаза" и "Газпрома", наложив на "Газпром" определенные обязательства, в частности насчет несокрытия и невывода своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов, заявляет пресс-служба украинской компании.

"Кроме того, "Газпром" обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда", – говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

Украинская компания указывает, что если "Газпром" будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, то к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц, а "Нафтогаз" сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса.

НАК добавляет, что сейчас в Нидерландах продолжается процесс по активам "Газпрома", которые были "заморожены" по требованию "Нафтогаза" в рамках обеспечения. Решение британского коммерческого суда на это производство не влияет, уточняет украинская компания. Она напоминает, что подала заявление в Голландский апелляционный суд о признании и принудительном исполнении решении Стокгольмского арбитража в транзитном споре в сентябре пришлого года, "Газпром" решил не защищаться, и его представители не явились на устные слушания в январе, потому вскоре ожидается решение.

Ранее в четверг "Газпром" сообщил, что английский суд 15 марта 2019 года приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа до окончания производства в апелляционной инстанции суда округа Свеа (Швеция).

"Газпром" продолжит защищать свои права", - подчеркнула российская компания.

Как сообщалось, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. В связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами, "Газпром" 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года "Газпром" подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.

НАК "Нафтогаз Украины" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома" $2,6 млрд по итогам решений Стокгольмского арбитража. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции.

18 июня 2018 года Высокий суд Англии и Уэльса принял приказ об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса. Приказ был принят по просьбе "Нафтогаза Украины" в связи с принудительным исполнением решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

13 сентября 2018 года приказ был отменен под обязательство "Газпрома" не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского суда по транзитному контракту.