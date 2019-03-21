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Порошенко разъяснил принятые Еврокомиссией изменения в ассоциации Украина-ЕС
14:24 21.03.2019 |
На мини-саммите в Брюсселе украинская сторона и партнеры из ЕС среди прочего обсудят вопросы энергетической безопасности Европы и роль Украины в Европейской энергетике.
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время общения с прессой в Брюсселе.
"Я хочу поблагодарить Еврокомиссию за принятое вчера дополнение 27 к соглашению об ассоциации (Украины с ЕС - ред.), которая позволяет синхронизировать энергетические рынки. Это наш прямой ответ Российской Федерации на вопрос, почему Еврокомиссия и Европейский Союз должны принимать активное участие во время переговоров в энергетических вопросах, в том числе и в вопросе "Северного потока-2", - сказал Президент.
"И, во-вторых, это уже интеграция в секторный энергетический сектор, в который так стремится Украина. Этот сектор начинается с различных проектов, от недопущения" Северного потока-2" и заканчивая строительством энергомоста, который мы вчера обсуждали в Хмельницком на президентском совещании".
Будут затронуты вопросы энергетической безопасности Европы и роли Украины в Европейской энергетике.
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