АМКУ одобрил запуск в Украине биржевой торговли электроэнергией

Антимонопольный комитет одобрил предложение в Кабинет министров о введении биржевой торговли электроэнергией, говорится в сообщении АМКУ.

В комитете считают, что введение конкурентных отношений на высококонцентрированном рынке электроэнергии (совокупная доля пяти компаний составляет более 90%) заставит генерирующие компании конкурировать друг с другом.

При этом эта инициатива минимизировала бы возможности производителей электроэнергии "злоупотреблять рыночной властью", устанавливая необоснованные цены на электричество и нарушать закон "о защите экономической конкуренции", добавили в АМКУ.

"Учитывая лучшие европейские практики, оптимальным механизмом, который позволил бы ввести конкуренцию на оптовом рынке электроэнергии Украины, является введение биржевой торговли электроэнергией на рынке двусторонних договоров", - отметили в комитете.

С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году.

Он предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок "двухсторонних договоров", рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.