Рынок СПГ оказался в зависимости у Китая

Агентство Reuters процитировало нескольких руководителей энергетической отрасли. Они отметили, что спрос на СПГ в Китае в этом году окажется ниже, чем ожидалось ранее, и ниже, чем в последние 2 года. Они добавили, что спрос со стороны Китая за последние 2 года вовсе не обязательно указывает на состояние спроса в будущем.

"Мы слишком зависимы от Китая последние пару лет. Меня это беспокоит. Нужно расширять рыночную базу. Иначе другие товары сфокусируются исключительно на росте Китая, и это приведет к сильной зависимости", ̶ отметил исполнительный директор австралийской компании Woodside Petroleum Питер Коулман.

Действительно, игрокам в сфере СПГ следует проявлять осторожность. Они должны учиться на печальном опыте других сырьевых товаров, цены на которые сильно зависят от неустойчивости китайского спроса. Все это началось, после того как Китай превратился в новый мировой экономический центр. Но что могут сделать производители СПГ, чтобы избежать падения цен и потерь?

Они могут и обязаны следить за тенденциями. Согласно последнему прогнозу Shell спрос на СПГ будет стабильно расти в долгосрочной перспективе, а рынок может столкнуться с дефицитом, если не увеличатся производственные мощности. В следующие 12 месяцев спрос на топливо вырастет только на 16 млн тонн, поставки увеличатся на 33 млн тонн, по данным Poten & Partners.

Спотовые цены низкие, азиатские покупатели не стремятся заключать долгосрочные сделки на поставки согласно недавнему анализу S&P Global Platts. Эти долгосрочные обязательства по поставкам жизненно важны для коммерческой жизнеспособности запланированных, но еще не построенных объектов СПГ и для прибыльности уже существующих. Ходят слухи, что Cheniere может заключить долгосрочную сделку с Sinopec. Однако это будет зависеть от торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.

В Китае стоит обратить внимание на причины замедления спроса. "Экономическое замедление, более продуманный подход к переходу с угля на газ и увеличение доступности внутренней инфраструктуры будут означать, что спрос на СПГ замедлится в 2019 г. с 40-45%-го роста в 2017 и 2018 гг.", ̶ отмечает Wood Mackenzie в своем прогнозе 2019 г.

По словам представителей энергетического сектора, способ преодолеть это замедление - найти новые рынки и уйти от использования угля, чтобы стимулировать рост спроса на СПГ. Последнее - относительно простой шаг, отвечающий стремлению к более чистым видам топлива. Первый может быть довольно сложным. Наиболее логичная альтернатива Китаю - Индия, еще один мощный центр. Тем не менее инфраструктурные ограничения замедляют рост спроса на СПГ.

В этой ситуации производители, заключившие долгосрочные контракты на поставку, находятся в лучшем положении. Им будет проще справиться с тем, чтобы выдержать временное замедление спроса, чем новым игрокам в этом квартале. Последним только предстоит найти долгосрочных покупателей своего СПГ.