Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ до 9,1 млрд куб. м

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) по 16 марта 2019 года снизила запасы в них на 47,2% (на 8 млрд 114.84 млн куб. м) – до 9 млрд 80,12 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 7-30 ноября из ПХГ поднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газа (44,73 куб. м/сутки), 1-31 декабря – 2 млрд 245,84 млн куб. м газа (72,45 млн куб. м/сутки), 1-31 января – 2 млрд 700,9 (87,13 млн куб. м/сутки), 1-28 февраля – 1 млрд 442,62 млн куб. м (51,52 млн куб. м/сутки), 1-16 марта – 650,73 млн куб. м (40,67 млн куб. м/сутки), в т.ч. 16 марта – 26,52 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад – 16 марта 2018 года – составил 66,91 млн куб. м при запасах 8 млрд 671,38 млн куб. м, два года назад – 7,48 млн куб. м при запасах 8 млрд 152,1 млн куб. м, три года назад – 51,71 млн куб. м при запасах 9 млрд 292,03 млн куб. м, четыре года назад – 12,41 млн куб. м при запасах 7 млрд 837,85 млн куб. м.

Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м.

В целом в течение 2018 года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2 млрд 529,39 млн куб. м или 90,34 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка – в августе (1 млрд 801,4 млн куб. м или 58,11 млн куб. м/сутки).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.



Запасы в ПХГ Украины на 16 марта за 2015-19 гг., млн куб. м:

дата объем 16.03.2019 9 080,12 16.03.2018 8 671,38 16.03.2017 8 152,10 16.03.2016 9 292,03 16.03.2015 7 837,85

Данные: УТГ