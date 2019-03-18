Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ до 9,1 млрд куб. м

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 7-30 ноября из ПХГ поднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газа (44,73 куб. м/сутки), 1-31 декабря – 2 млрд 245,84 млн куб. м газа (72,45 млн куб. м/сутки), 1-31 января – 2 млрд 700,9 (87,13 млн куб. м/сутки), 1-28 февраля – 1 млрд 442,62 млн куб. м (51,52 млн куб. м/сутки), 1-16 марта – 650,73 млн куб. м (40,67 млн куб. м/сутки), в т.ч. 16 марта – 26,52 млн куб. м.
Отбор газа из хранилищ год назад – 16 марта 2018 года – составил 66,91 млн куб. м при запасах 8 млрд 671,38 млн куб. м, два года назад – 7,48 млн куб. м при запасах 8 млрд 152,1 млн куб. м, три года назад – 51,71 млн куб. м при запасах 9 млрд 292,03 млн куб. м, четыре года назад – 12,41 млн куб. м при запасах 7 млрд 837,85 млн куб. м.
Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м.
В целом в течение 2018 года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2 млрд 529,39 млн куб. м или 90,34 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка – в августе (1 млрд 801,4 млн куб. м или 58,11 млн куб. м/сутки).
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
Запасы в ПХГ Украины на 16 марта за 2015-19 гг., млн куб. м:
|дата
|объем
|16.03.2019
|9 080,12
|16.03.2018
|8 671,38
|16.03.2017
|8 152,10
|16.03.2016
|9 292,03
|16.03.2015
|7 837,85
Данные: УТГ