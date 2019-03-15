В 2018 году цены на солнечные батареи упали более чем на 30% - ITRPV

Снижение производственных затрат и повышение эффективности фотоэлементов и солнечных батарей способствуют снижению системных затрат в солнечной энергетике. Это основные положения текущей дорожной карты ITRPV, опубликованной в 10-м издании.

Что касается цен, то ITRPV (Международная технологическая дорожная карта для солнечной энергетики) отмечает снижение цен примерно на 30% и чрезвычайно сложную рыночную ситуацию для всех производителей фотоэлементов и солнечных батарей. Это связано, в частности, с ограничениями, объявленными правительством Китая 31 мая 2018 года в отношении субсидируемого расширения мощностей солнечных электростанций. Эти ограничения ослабили прирост мощности солнечных электростанций в Китае во второй половине 2018 года. После 54 ГВт в 2017 году в 2018 году вновь установленные мощности составили всего 40 ГВт.

Снижение цен почти на 30% прежде всего коснулось поли-и монокристаллических солнечных батарей. В отчете отмечается, что средние спотовые цены на репрезентативное сочетание поликристаллических и монокристаллических солнечных батарей в январе 2018 и 2019 годов составляли 0,354 доллара США за ватт и 0,244 доллара США за ватт соответственно. Доля затрат на производство кристаллических пластин снизилась с 19 до 14%, а доля затрат на производство фотоэлементов выросла до 26%. Доля затрат на производство солнечных батарей выросла в 2018 году до 46% от общих затрат.

Последовательное внедрение PERC и другие усовершенствования, а также использование улучшенных материалов привели в 2018 году к повышению средней эффективности солнечных батарей. Кроме того, кривая ценового опыта продолжила свое историческое обучение, способствовав дальнейшему росту эффективности до 23,2%. Согласно дорожной карте ITRPV, солнечная промышленность сможет поддерживать эту скорость обучения в течение следующих нескольких лет, комбинируя меры по сокращению производственных затрат с внедрением усовершенствований для фотоэлементов, включая производство улучшенных и более крупных кремниевых пластин, усовершенствование обработки лицевых и задних поверхностей фотоэлементов, усовершенствование схем размещения фотоэлементов, а также дальнейшее развитие концепции двусторонних фотоэлементов и усовершенствование модульных технологий.

Усовершенствования в этих областях приведут к появлению солнечных батарей типа PERC на 60 фотоэлементов со средней номинальной мощностью 325 Вт для поликристаллических, 345 Вт для монокристаллических p-типа и 350 Вт для монокристаллических n-типа к 2029 году. Ожидается, что к этому времени солнечные батареи из 144 половинчатых фотоэлементов типа PERC достигнут средних классов мощности до 400 Вт для поликристаллических, 420 Вт для монокристаллических p-типа и 430 Вт для монокристаллических n-типа.

Сочетание снижения производственных затрат и рост мощности фотоэлементов и солнечных батарей позволят снизить системные затраты на солнечные электростанции и обеспечат долгосрочную конкурентоспособность производства солнечной электроэнергии.

ITRPV (Международная технологическая дорожная карта для солнечной энергетики) регулярно обновляется VDMA при участии международных производителей кристаллического кремния, поставщиков кремниевых пластин, производителей фотоэлементов, производителей солнечных батарей, производителей технологического оборудования, производителей материалов и исследовательских институтов и консультантов по исследованиям в солнечной энергетике. Целью ITPRV является снижение затрат и повышение эффективности путем описания разработок и тенденций в области технологий производства солнечных батарей на основе кремния.

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