Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 03:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина занимает второе место в Европе по залежам газа
23:13 13.03.2019 |
Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по объемам залежей природного газа.
Об этом пишет Cost.ua со ссылкой на отчет BP Statistical review of world energy.
По оценкам аналитиков, Украина имеет 1,1 трлн кубометров запасов газа. Норвегия возглавляет этот рейтинг с 1,78 трлн кубов. Третью строчку занимают Нидерланды - 0,8 трлн кубометров.
Как отмечается, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины" и Минэнергоугля, объемы "голубого топлива" в Украине составляют 0,6 трлн кубометров.
При этом "Нафтогаз" включает в расчеты только данные по своим компаниям без учета частных добытчиков.
Разница в цифрах объясняется разными методиками оценки. Кроме того, объемы разведочного бурения растут и методология оценки запасов месторождений совершенствуется. Поэтому переоценка запасов газа - постоянный процесс для всех стран.
Например, в 1997 году считалось, что в США есть 4,5 трлн кубометров газа, - сейчас эта цифра составляет 8,7 трлн. Запасы Ирана 22 года назад оценивали на уровне 22,7 трлн кубометров, теперь - 33,2 трлн.
Напоминаем:
Глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".
По данным "Укртрансгаза", украинские государственные и частные добывающие компании в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличили добычу газа на 0,4% - до 20,9 млрд кубометров.
В то же время премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Укргазвыдобування" в провале плана наращивания добычи газа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Главным фактором влияния на курсовые тренды на межбанке 13 марта стал общий настрой рынка на рост котировок доллара
|План Медведчука: Почему языковой закон придется защищать в Конституционном суде
|Набсовет «Нафтогаза» предлагает Кабмину продлить контракт с Коболевым на 1 год
|Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Почему цены на автогаз идут ко дну
|Украина занимает второе место в Европе по залежам газа
|«Зелений» тариф. Кінець ери дорогої енергетики для України
|В январе-феврале НБУ привлек 848,6 млрд гривен средств банков
|В январе доходы местных бюджетов выросли на 21,5% до 18,7 млрд гривен
|Денежная масса в феврале сократилась на 0,2% - НБУ
Это интересно
|Цены на игровые мониторы падают, и это только начало
|Airbus презентовала аэротакси
|Топ-10 стран с самым чистым воздухом
|Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ
|Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд
|Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей
|Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час