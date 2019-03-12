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Нацкомиссия начала проверки облгазов Фирташа из-за «космических» платежек
17:40 12.03.2019 |
Национальная комиссия, регулирующая тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала проверки восьми операторов газораспределительных систем в Украине по факту выставления ими завышенных сумм в платежках за газ для населения в конце прошлого года.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава комиссии Оксана Кривенко.
"Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности 6 операторов газораспределительных сетей - это "Винницагаз", "Волыньгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Харьковгаз", "Черниговгаз", - написала она.
По словам Кривенко, сегодня стартовала проверка еще двух облгазов - это "Закарпатьегаз" и "Хмельницкгаз".
Глава Нацкомиссии написала, что проверки продлятся до середины апреля и результаты их будут публично обнародованы и обсуждены.
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года жители Украины получили платежки за газ, суммы в которых отличались от стоимости фактически потребленного ресурса, а также во многих случаях в платежках были учтены задолженности за предыдущие периоды, о которых потребители ничего не знали.
В конце ноября НКРЭКУ запретила облгазам проводить доначисления в платежках за природный газ.
Кабинет министров создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в феврале этого года получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей.
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