Эдвард Чоу: политика устойчивого развития ВИЭ лучше, чем установление слишком высокого «зеленого» тарифа

Главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Эдвард Чоу приезжал в Украину в прошлом году и отмечал недостаточную скорость реформирования энергетической отрасли. О том, что изменилось с тех пор, он рассказал в ходе в блиц-опроса, проведенного Энергореформой в кулуарах нынешнего Украинского энергетического форума, организованном Институтом Адама Смита.

О прогрессе в сфере реформирования экономики Украины

Украинская экономика должна расти на 5-8% в год, и энергетический сектор должен быть двигателем этого роста, а не ее тормозом.

Очень много возможностей было упущено. Недостаточно внимания уделялось для того, чтобы обеспечить конкурентность в энергетике, организовать эффективное госрегулирование, обеспечить привлечение частных инвесторов. Правительство обязано заняться этим немедленно.

Реформы в Украине происходят, но почему через 5 лет после майдана, а не через 3? В год выборов необходимо особое внимание уделить причинам недостаточного темпа реформ в украинской энергетике.

Я не понимаю, точнее не принимаю традиционного мнения о том, что 2019 год будет потерянным для реформ в Украине из-за политических выборов. Выборы, наоборот, дают возможность обсуждать важные для общества темы.

О монополии государства на рынке добычи газа

В Украине сохраняется система, при которой одна государственная компания добывает свыше 70% всего газа в стране. Фундаментальный вопрос - хорошо ли это, когда госкомпания занимает такую большую долю на рынке. Хорошо ли это для любой компании? Даже если бы частная компания имела бы такой объем добычи, вряд ли это можно было бы назвать здоровой ситуацией. Я бы не доверил Exxon Mobil добывать 70-75% газа в США. Это было бы не в соответствие с принципами рынка.

Правительство должно создать успешные кейсы, тогда в отрасль добыча углеводородов начнут массово приходить инвесторы. Считаю, что электронные аукционы по продаже лицензий на разработку месторождений - это прогресс.

Почему до сих пор существует явление "спящих" лицензий? Государство должно создать механизм их изъятия.

Я не встречал ни одного украинского или западного геолога, который бы не считал, что Украина может быть энергонезависимой в сфере газа. Поэтому, думаю, много различных шагов может быть предпринято для достижения этого.

О росте конечных цен на энергоносители, который неизбежен на начальном этапе реформ

Приведу аргумент в пользу реформ. В США в 1970-х гг мы либерализовали цены на нефть и газ. Они начали расти, потребители, разумеется, были недовольны. Но сейчас мы у нас самые низкие цены на эти энергоносители в мире. Почему? Потому что внедренная конкуренция в итоге привела к росту добычи и снижению цен.

Это сложный политический кейс. Но люди, которые искренне говорят о реформах, должны их реализовать, в этом и есть суть концепции лидерства. Если они откажутся от избранного курса, снизят цены в угоду толпе и остановятся на пути либерализации рынка газа, в конечном итоге ничего не будет.

Существующая система - банкрот, нужно это признать. Единственный вопрос - как это изменить. И как быстро проводить изменения. Я думаю, в стране есть влиятельные силы, которые заинтересованы в отсутствии реформ.

Нужно быть честным с населением. Потому что в обратном случае отсутствие реформ приведет к снижению эффективности, дефицит ресурсов и рост цен в любом случае.

О целесообразности внедрения "зеленых" аукционов на э/э возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

Если вы собираете продолжить государственную поддержку ВИЭ, я думаю, очень важно установить дедлайн, показать инвесторам, что это не будет длиться бесконечно.

В США была подобная проблема. В итоге в конце 2015 года были введены ограничения на действие "зеленого" тарифа на уровне 5-ти лет. Но этих пяти лет достаточно для гарантированного возврата средств инвесторов.

Я считаю удивительным тот факт, что Украина имеет наивысшие тарифы на энергию ВИЭ, в частности на энергию солнечной энергетики. Я не являются сторонником такого ценообразования. Лучше бы правительство проводило политику устойчивого развития ВИЭ, чем устанавливало слишком высокий "зеленый" тариф. Ведь пока альтернативная энергетика по-прежнему занимает очень маленькую долю в производстве э/э Украины, вопреки практике высоких тарифов. Значит эта политика потерпела поражение. Не понимаю, почему эту очевидную проблему не решили раньше.