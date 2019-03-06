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«Нафтогаз» подаст жалобу в Еврокомиссию на монополизм «Газпрома»
18:53 05.03.2019 |
НАК "Нафтогаз Украины" подаст жалобу в Европейскую комиссию на российский "Газпром", который нарушает антимонопольное законодательство ЕС. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Брюсселе, сообщает DW.
Выступая на мероприятии, организованном аналитическим центром EPC, Витренко заявил, что иск, который займет около ста страниц, планируют подать в конце апреля.
По словам Витренко, это будет не иск против "Газпрома" с требованием возмещения, а жалоба в Еврокомиссию с просьбой обеспечить конкуренцию в ЕС. "Мы говорим, что Еврокомиссия должна применить определенные требования к "Газпрому" для того, чтобы злоупотребления прекратились. Еврокомиссия, конечно, может оштрафовать "Газпром", но это будет их решением", - сказал он.
Исполнительный директор "Нафтогаза" отметил, что любой может подать жалобу, если считает, что есть злоупотребления, которые влияют на конкуренцию внутри Евросоюза. "И антимонопольный орган ЕС имеет полномочия расследовать эти дела", - добавил он.
По мнению Витренко, действия "Газпрома" вредят не только конкуренции внутри ЕС, от них также страдает и "Нафтогаз". "Мы покупаем газ в ЕС, и этот газ дороже из-за антиконкурентные действия "Газпрома", - сказал Витренко. Он пояснил это в частности тем, что если "Газпром" позволил бы транзит газа из Центральной Азии, то цены на газ в ЕС снизились бы.
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