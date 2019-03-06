Финансовые новости
- |
- 06.03.19
- |
- 02:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин определит предельный тариф на тепло
15:52 05.03.2019 |
Кабинет министров Украины в ближайшее время установит предельный тариф на тепло для населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Андрея Рева на правительственном совещании по формированию тарифов на местах.
По его словам, правительство проведет анализ и определит максимально допустимый тариф.
"Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период тоже заканчивается", - подчеркнул Рева.
Напомним, ранее премьер-министр Владимир Грйосман заявил, что в ближайшее время счетчики тепла за счет НАК "Нафтогаз Украины" должны быть установлены у всех потребителей. Он также потребовал от НАК и местных властей наконец-то начать бесплатную кампанию по установке счетчиков.
Отметим, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко анонсировала санкции против облгазов по результатам очередных проверок. Она напомнила, что облгазы в 15 областях продолжают дополнительно начислять платежи "для приведения к стандартным условиям". В то же время облгазы продолжают выставлять платежки с завышенными объемами потребления.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вторая лига джентльменов. Зачем Гриценко заигрывает с националистами
|Украина Зеленского. Государство-смартфон и нестреляющая армия
|Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ
|Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин увеличил продажи ОВГЗ на аукционах на 20,3% благодаря бумагам в гривне
|Семь украинцев попали в рейтинг Forbes
|«Нафтогаз» подаст жалобу в Еврокомиссию на монополизм «Газпрома»
|В феврале международные резервы сократились на 2,9% до $20,2 млрд
|Глава «Нафтогаза» назвал условия для установки бесплатных счетчиков газа
|Кабмин определит предельный тариф на тепло
Это интересно
|Сын Фердинанда Пиха построил электрокар с рекордной скоростью зарядки
|Ученые могут подарить людям возможность видеть в темноте
|Депутаты предложили создать для IT-ФОПов отдельную группу
|Samsung предоставила образцы складных дисплеев компаниям Apple и Google
|Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков
|Космический корабль «Драгон» компании Space X успешно состыковался с МКС
|Обновленный Mercedes-Benz GLC: новая гамма двигателей и продвинутые электронные помощники