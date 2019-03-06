Кабмин определит предельный тариф на тепло

Кабинет министров Украины в ближайшее время установит предельный тариф на тепло для населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Андрея Рева на правительственном совещании по формированию тарифов на местах.

По его словам, правительство проведет анализ и определит максимально допустимый тариф.

"Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период тоже заканчивается", - подчеркнул Рева.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Грйосман заявил, что в ближайшее время счетчики тепла за счет НАК "Нафтогаз Украины" должны быть установлены у всех потребителей. Он также потребовал от НАК и местных властей наконец-то начать бесплатную кампанию по установке счетчиков.

Отметим, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко анонсировала санкции против облгазов по результатам очередных проверок. Она напомнила, что облгазы в 15 областях продолжают дополнительно начислять платежи "для приведения к стандартным условиям". В то же время облгазы продолжают выставлять платежки с завышенными объемами потребления.