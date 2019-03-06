Кабмин еще раз снизил норму потребления газа для населения

Кабинет министров снизил норму потребления газа для населения без счетчиков до 3,28 кубометра на человека, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе совещания 5 марта.

"Это справедливая норма потребления", - отметил он.

Согласно решению правительства, норма потребления газа при отсутствии счетчика снижена с 3,29 кубометров до 3,28 кубов на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением (ЦВГ).

Напомним, что норма в 3,29 кубометров была введена постановлением №63 от 30 января 2019-го. Оспорить правительственное решение решил ЧАО Кременчукгаз, по иску которого Окружной административный суд Киева 21 февраля приостановил действие п.п. 1-3 этого постановления.

Ранее Гройсман пообещал, что в случае оспаривания облгазами/газсбытами в судах принятых 30 января норм потребления, правительство будет в ответ целенаправленно их снижать на 0,01 кубометр.

В свою очередь облгазы, входящие в группу Региональная газовая компания Дмитрия Фирташа, считают такие нормы потребления газа для населения необоснованными. По их мнению, нормы потребления газа необходимо поднять до 7,24 кубометра на человека.

27 ноября 2018 года Верховный суд отменил действие заниженных норм потребления газа, утвержденных в марте 2016 года. Причина - нарушение регламента при утверждении соответствующего постановления.

Документ устанавливал нормы потребления газа на уровне 3,3 кубометров на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; на уровне 5,4 кубометра для домохозяйств с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; на уровне 10,5 кубометра - с газовой плитой и водонагревателем.

Вместо этих норм вступили в силу предыдущие нормы, которые завышены в несколько раз. В частности нормы устанавливались на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека соответственно.