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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В USAID пообещали помочь Украине вести RAB-тарифы

09:13 05.03.2019 |

Новости ТЭК

 

Директор Миссии USAID в Украине Сьюзан Фритц уверена, что стимулирующее регулирование (RAB-тарифы) позволят привлечь инвестиции в электроэнергетический сектор. Об этом она заявила в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Только действенная тарифная реформа может обеспечить стимулы для долгосрочных инвестиций в энергетическую инфраструктуру. Украина сейчас находится в процессе перехода от методологии "затраты плюс" к методологии стимулирующего регулирования (RAB) в электроэнергетическом секторе. USAID предоставляет помощь регулятору в том, чтобы в рамках RAB-тарифа обеспечить возможности для инвестиций в развитие сетей таким образом, чтобы предприятия могли финансировать эти шаги, а регулятор имел возможность отслеживать этот процесс», - сказала Сьюзан Фритц.

Введение RAB- регулирования позволит уменьшить количество потерь электроэнергии в сетях и остановок в работе оборудования.

«Тарифная методология RAB направлена в основном на переход к тарифам, отражающим стоимость услуг и обеспечивающим стимулы для инвестиций в модернизацию и расширение сетевой инфраструктуры. Проект энергобезопасности будет предоставлять энергорегулятору помощь в практическом внедрении этой методологии. Благодаря большему объему инвестиций в сетевую инфраструктуру будет повышена надежность и улучшена эффективность деятельности, как это измеряется ключевыми показателями. Например, замена и восстановление сетей должны привести к уменьшению технических потерь и значительному сокращению продолжительности и частоты остановок в работе оборудования. В свою очередь, это повысит уровень удовлетворенности потребителей качеством получаемых услуг, тогда как надзор со стороны регулятора обеспечит приемлемую стоимость этих услуг для потребителей», - сказала она.

По мнению представителя USAID, важнейшим условием энергетических реформ является независимость отраслевого регулятора (НКРЭКУ).

«Самостоятельность и независимость регулятора - это абсолютно необходимый элемент. Иначе в его создании нет смысла. Для того чтобы существовали конкурентные рынки, нужен независимый и компетентный регулятор с надлежащим объемом полномочий. Также отмечу, что эффективное регулирование энергетического сектора является частью обязательств Украины в рамках Третьего энергопакета ЕС», - подчеркнула Сьюзан Фритц.

United States Agency for International Development (USAID) - Агентство США по международному развитию - центральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. Администратор USAID и его заместитель назначаются Президентом с согласия Сената и действуют в координации с Государственным Секретарём США.
По материалам: УНИАН
 

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