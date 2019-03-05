Газовую директиву ЕС хотят ввести до запуска Северного потока-2

Новая газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска Северного потока- 2 и будет распространяться на этот проект, заявил глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори после заседания Совета ЕС по энергетике 4 марта.

"Мы говорили со странами ЕС, и мы обсуждали возможность ввести ее (директиву) в действие как можно быстрее - на следующий день после публикации, и мы также договорились о немедленном начале ее использования на национальном уровне", - цитирует политика российское агентство ТАСС.

Доработанная газовая директива распространяет право ЕС на все газопроводы из третьих стран. Согласно документу, оператором Северного потока-2 должна выступать независимая от Газпрома компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой, отмечает агентство.

На данный момент поправки к газовой директиве согласованы Европарламентом и Советом ЕС, а также одобрены Комитетом постоянных представителей государств ЕС (Coreper).

В апреле Европарламент должен утвердить окончательный текст, после чего директиву опубликуют в официальном журнале сообщества.