Финансовые новости
- |
- 05.03.19
- |
- 10:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Газовую директиву ЕС хотят ввести до запуска Северного потока-2
08:41 05.03.2019 |
Новая газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска Северного потока- 2 и будет распространяться на этот проект, заявил глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори после заседания Совета ЕС по энергетике 4 марта.
"Мы говорили со странами ЕС, и мы обсуждали возможность ввести ее (директиву) в действие как можно быстрее - на следующий день после публикации, и мы также договорились о немедленном начале ее использования на национальном уровне", - цитирует политика российское агентство ТАСС.
Доработанная газовая директива распространяет право ЕС на все газопроводы из третьих стран. Согласно документу, оператором Северного потока-2 должна выступать независимая от Газпрома компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой, отмечает агентство.
На данный момент поправки к газовой директиве согласованы Европарламентом и Советом ЕС, а также одобрены Комитетом постоянных представителей государств ЕС (Coreper).
В апреле Европарламент должен утвердить окончательный текст, после чего директиву опубликуют в официальном журнале сообщества.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Смертельный ЗРК: Что за «Куб» возвращают на боевое дежурство в ВСУ
ТОП-НОВОСТИ
|Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались
|Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»
|Тарифный суд. Зачем Тимошенко победа над несуществующим постановлением
|НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В USAID пообещали помочь Украине вести RAB-тарифы
|Турция рассчитывает на ЗСТ с Украиной в ближайшее время
|Газовую директиву ЕС хотят ввести до запуска Северного потока-2
|Цена на золото коррекционно растет после снижения на новостях о США и КНР
|Нефть дешевеет 5 февраля на опасениях за темпы роста спроса на сырье
|На АЗС в Киеве 4 марта подорожал автомобильный газ
Это интересно
|Долгий сон по выходным не возмещает общей нехватки сна
|Google расширяет свою программу улучшения безопасности приложений
|BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили
|ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей
|Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом
|Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч
|Три полоски Adidas и происхождение других знаменитых брендов