В январе-феврале Украина увеличила добычу газа на 2,7% до 3,5 млрд куб. м, - «Укртрансгаз»





В январе-феврале 2019 года Украина, по оперативным данным оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", увеличила добычу природного газа на 2,7%, или на 91,226 млн куб. м до 3 456,357 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (3 365,131 млн куб. м).

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

Добыча газа в феврале составила 1 640,452 млн куб. м, среднесуточная добыча - 58,59 млн куб. м.

По данным "Укртрансгаза", в январе-феврале государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" добыла 2 541,527 млн куб. м газа, крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" - 185,954 млн куб. м, частные газодобывающие компании - 728,881 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Украина увеличила добычу природного газа на 0,4% до 20,89 млрд куб. м по сравнению с 2017 годом.