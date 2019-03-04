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Украина снизила запасы газа в ПХГ на 43,8% до 9,7 млрд куб. м с начала сезона отбора газа
11:35 04.03.2019 |
Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 1 марта на 43,8%, или на 7 524 млн куб. м до 9 669,19 млн куб. м газа с начала стартовавшего 7 ноября сезона отбора газа.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
При этом указанные запасы газа меньше на 2%, или на 0,2 млрд куб. м по сравнению с запасами на аналогичную дату 2018 года (9 868,98 млн куб. м).
Среднесуточный отбор газа за февраль составил 51,5 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 год Украина вошла с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13 885,07 млн куб. м, что на 5,5%, или на 807,94 млн куб. м меньше прошлогодних запасов (14 693,01 млн куб. м).
7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.
По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.
Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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