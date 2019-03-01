Суточная балансировка газа: выиграют все, но сначала будут убытки

С 1 марта внутренний украинский рынок газа переходит с месячной на суточную балансировку. Это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение суток.

Механизм таков: поставщики газа (импортеры и добывающие компании) подают в единую электронную систему заявки с указанием объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки. Туда же поступают заявки от потребителей с указанием объема спроса.

"Укртрансгаз" с помощью балансировки рынка будет выравнивать объем спроса и предложения. IT-платформа, созданная для обеспечения режима суточной балансировки, позволяет в онлайн-режиме отслеживать количество поданных номинаций и количество потребителей газа в реестрах. Также работает сервис, с помощью которого каждый потребитель может по-своему ЭИС-коду проверить наличие поставщика и наличие себя в реестре на отключение.

Для понимания нагрузки на платформу: 32 млн файлов было загружено пользователями платформы только за два часа ее работы - в четверг, 28 февраля, с 12:30 до 14:30. Несмотря на такую активность в последние часы представление номинаций, система справилась и продолжает работать в штатном режиме.

"ДС" собрала мнения участников рынка и экспертов об этом долгожданном в Украине нововведении.

Владимир Шведкий, руководитель ETG.UA

Введение суточного балансирования - это, во-первых, либерализация, потому что так работает цивилизованный мир и рынки Европейского Союза. Во-вторых, нововведение повысит эффективность рынка с точки зрения выбора цены - потому что при месячном балансировании - у цена месячная, а при суточном - потребитель может свою цену регулировать, соответственно, посуточно. Если поставщик к этому готов, потребитель выбирает модель работы суточного ценообразования и может делать более эффективные закупки.

В-третьих, это прозрачность рынка поставок технологического газа.

Однако суточное балансирование - это и операционный вызов поставщикам и потребителям, потому что модели работы и тех и других должны быть трансформированы. Иначе будут высокие риски убытков в результате небалансов. Покрытие небалансов будет сопровождаться значительным увеличением цены для поставщиков.

Но в долгосрочной перспективе от введения суточного балансирования в целом выигрывают и поставщики, и покупатели, так как рынок станет более волатильным, и в перспективе потребитель сможет менять поставщика в разрезе суток, а не месяцев.

Геннадий Кобаль, директор консалтинговой компании ExPro Ukraine

Украина взяла на себя обязательства внедрить суточное балансирование, уже 3-4 раза это все откладывалось, и сейчас этот процесс подошел к логичному завершению. Это позитив. Так делается во всей Европе, это нормально для более эффективного функционирования бизнеса - как для газовых поставщиков и производителей, так и для потребителей.

Но есть и определенные угрозы, которые содержит в себе такой переход. Во-первых, это низкий уровень подготовки к внедрению этой системы. Изначально для "Укртрансгаза" (УТГ) закупили информационную платформу на открытых торгах через ProZorro почти за 100 млн грн. Но в последствии по неизвестным причинам они отказались от этой функциональной системы, которая работает в других странах. Речь идет о продукте венгерской компании IP Systems. Но "Нафтогаз" нанял компанию Ernst & Young, которая провела аудит, после которого было принято решение отказаться от этой системы. Вместо этого УТГ начал разрабатывать свою систему, так сказать, на колене на базе SAP (немецкий разработчик ПО, - ред.)

И вчера ее вчера вечером запустили. Система разрабатывалась с нуля - так что было много багов. Ее немного тестировали, заполняли потребителям, но она до последнего момента работала плохо. И сейчас в любой момент мы ожидаем, что все может произойти. Были обращения ассоциации газотрейдеров - все переживают, ведь это бизнес, если система не будет работать, все понесут убытки. Хотя то, что ее запустили - это позитив.

В чем основная проблема? Нужно посмотреть, как будут насчитываться и выплачиваться эти небалансы. Мы говорили, что у нас есть более 500 компаний, которые имеют лицензии на поставку газа. У них каждый день будут небалансы - у кого-то больше, у кого-то меньше. По окончании месяца по процедурным вопросам, такого-то числа им будет выставляться небаланс и они будут обязаны заплатить дополнительные деньги. Оно будет дороже им, чем если бы они просто купили-продали.

Расходы трейдер переложит на своего клиента, иначе он вылетит в трубу очень быстро, если на себя возьмет. Трейдер будет требовать от своего потребителя, чтобы он четко выдерживал свои балансы... Конечно, цена может вырасти для конечного потребителя.

Ближайшие дни и покажут, насколько система эффективно может работать.

Алексей Кущ, финансовый аналитик

Здесь вопрос в том, насколько это будет отражаться на реальных рыночных показателях. Ведь суточная балансировка - это признак более зрелого состояния рынка. И то, что сейчас цены на газ в Украине для промышленности пошли резко вниз, говорит о том, что эластичность нашего рынка по отношению к изменению цены на газ становится более качественной.

Раньше это оседало где-то в каких-то газотрейдерских структурах, которые фактически монополизировали рынок. Им было выгодно держать ежемесячную балансировку, потому что они таким образом зарабатывали на недостаточной зрелости рынка. Сейчас мы видим, что уже есть отклик на изменение низовых цен. И, в принципе, способность к ежедневному балансированию приводит к тому, что появляется большое количество рыночных агентов, которые могут активно участвовать в этой торговле.

Теперь важны два вопроса. Первый - насколько будет надежна эта система. Она должна сперва пройти, как минимум, тестовые испытания. Вот если бы она про функционировала в режиме полной нагрузки хотя бы два зимних месяца, тогда да - можно было бы говорить, что она рабочая.

Второй вопрос - самый главный. У нас рынок газа для населения фактически монополизирован "Нафтогазом", поэтому рыночный сегмент очень узкий. В основном в нем промышленные потребители. На таком узком рынке балансировка не является полноценным показателем. Вот если бы у нас была система газового хаба и цены на газ для населения, для промышленности определялись рыночным путем, то, естественно, к балансировке мы бы даже не смогли подойти сейчас. Потому что объем рынка был бы очень существенный. А пока - посмотрим, как будет обстоять дело в ближайшие месяц-два.