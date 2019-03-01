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«Нафтогаз» изучает возможность закачки дополнительного объема газа в ПХГ на случай провала переговоров с «Газпромом» по транзиту - глава НАК
14:51 01.03.2019 |
НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года, сообщил журналистам глава НАК Андрей Коболев после пресс-конференции в пятницу в Киеве.
"Мы с большой вероятностью ожидаем попытки полностью прервать транзит. К этому нужно готовиться. На закупку этого газа планируем привлечь кредитный ресурс. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с рядом международных организаций. Потенциально желание предоставлять нам средства есть, но существует только единственная проблема: вряд ли это желание материализуется раньше мая (до президентских выборов - ИФ)", - сказал он.
А.Коболев также добавил, что на закупку этого газа могут быть направлены средства, привлеченные от размещения евробондов (в случае, если такое решение будет принято). При этом он не уточнил, на какую сумму может быть осуществлено такое размещение.
Как сообщалось, Украина настаивает на подписании контракта с российским "Газпромом" на транзит газа после 2019 года по европейским правилам и с безусловным выполнением уже принятых решений Стокгольмского арбитража.
В свою очередь, "Газпром" в ходе прошедших в январе 2019 года трехсторонних переговоров предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины" даже без проведения каких-либо консультаций.
Текущий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце этого года.
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