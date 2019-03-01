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«Укртрансгаз» ввел суточную балансировку газа с 1 марта
11:48 01.03.2019 |
Оператор газотранспортной системы компания "Укртрансгаз" ввел суточную балансировку природного газа с 1 марта.
Об этом сообщили в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передают Українські Новини.
"В условиях суточной балансировки поставки природного газа потребителю осуществляются на основании договора поставки природного газа (нет необходимости в перезаключении договоров) и после его включения в Реестр потребителей поставщика в информационной платформе Оператора ГТС", - говорится в сообщении НКРЭКУ на странице в социальной сети Facebook.
Также отмечается, что во избежание отключения бюджетных учреждений и других объектов социально-значимой сферы от газоснабжения необходимо осуществить проверку включения потребителя в Реестр потребителей поставщика в информационной платформе "Укртрансгаза".
Суточная балансировка газа предусматривает подачу заявок поставщиками газа на поставку газа и подачу заявок потребителями для приобретения газа, при суточном учёте поставщик ежедневно балансирует цену газа, что создаст конкуренцию среди поставщиков и может повлиять на снижение цены газа для потребителя.
"До 15:00 28 февраля, как это предусмотрено Кодексом ГТС, 257 поставщиков газа сформировали и подали в Информационную платформу свой портфель номинаций, из которых для коммерческих потребителей - 219, для населения (на условиях ПСО) - 38 из 40. ПСО-номинации не подали 2 компании - "Газпостачсервис" и "Монтажник". Это локальные предприятия, обслуживающие небольшое количество клиентов", - говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" в социальной сети Facebook.
Также отмечается, что был сформирован список из около 310 тысяч потребителей, у которых нет поставщика, из них около 270 тысяч потребителей находятся на сетях "Луганскгаза".
Как сообщали Українські Новини, ранее НКРЭКУ перенесла срок введения суточной балансировки газа с 1 декабря 2018 года на 1 марта 2019 года.
В конце сентября НКРЭКУ перенесла срок введения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 декабря.
27 июля 2018 года НКРЭКУ отложила переход на суточную балансировку газа на два месяца - с 1 августа до 1 октября 2018 года.
Вместе с этим регулятор наложил на ПАО "Укртрансгаз" штраф в размере 850 тыс. гривен за нарушения, которые привели к срыву сроков запуска суточного балансирования рынка газа с 1 августа.
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