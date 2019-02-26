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Доля «Газпрома» на рынке газа ЕС выросла до 36,7%
14:29 26.02.2019 |
"Газпром" в 2018 г. увеличил долю на рынке газа ЕС до 36,7% с 34,2% в 2017 г. согласно данным концерна.
"В 2018 г., по предварительным данным, доля поставок газа в страны ЕС и Турции достигла рекордных значений и составила 36,7%", - заявила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Газпром" в 2018 г. увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% до нового рекорда в 201,8 млрд куб. м.
Рекордный объем газа транспортирован по "Северному потоку" в 2018 г. - 58,8 млрд куб. м
Это самый высокий показатель загрузки газопровода за все время его работы.
Всего с начала эксплуатации первой нитки газопровода в ноябре 2011 г. и второй нитки в октябре 2012 г. до конца 2018 г. по этому газотранспортному маршруту в Европу было поставлено 264,1 млрд куб. м газа.
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