Украина снизила запасы газа в ПХГ на 42% до 10 млрд куб. м с начала сезона отбора газа

Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 23 февраля на 42%, или на 7 214 млн куб. м до 9 979,5 млн куб. м газа с начала стартовавшего 7 ноября сезона отбора газа.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.

При этом указанные запасы газа меньше на 5,2%, или на 0,544 млрд куб. м по сравнению с запасами на аналогичную дату 2018 года (10 523,5 млн куб. м).

Среднесуточный отбор газа с начала февраля составил 51,91 млн куб. м.

С начала февраля Украина импортировала 540,06 млн куб. м газа: 406,668 млн куб. м - через Словакию, 62,948 млн куб. м - через Венгрию, 70,446 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала февраля составила 1 346,518 млн куб. м, транзит - 5 328,744 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 год Украина вошла с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13 885,07 млн куб. м, что на 5,5%, или на 807,94 млн куб. м меньше прошлогодних запасов (14 693,01 млн куб. м).

7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.

По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.

Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.