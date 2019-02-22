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«Нафтогаз» заявил о возможных проблемах с переходом на новую схему работы газового рынка
15:43 22.02.2019 |
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» видит большие риски для запуска суточной балансировки газа с 1 марта из-за невнесения газопоставляющими компаниями показателей потребления в готовую к запуску информационную платформу.
Об этом на своей странице в Facebook написал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Через неделю Украина переходит на суточную балансировку рынка газа. Это - повышение ликвидности, сужение возможностей для воровства. «Нафтогаз» готов к переходу, все работы со своей стороны мы выполнили. Но облгазы все еще не передают в информационную платформу около 16% необходимой информации», - написал он.
По его словам, это создает большие риски для запуска суточной балансировки, поскольку НКРЭКУ до сих пор не наказала облгазы за действия, которые привели к срыву перехода на новую систему в конце 2018 года.
«С наполнением информационной платформы до сих пор большие проблемы, поскольку облгазы вносят не всю необходимую информацию. Средневзвешенный показатель внесения по состоянию на 6 февраля - это 84%», - написал он.
Коболев отметил, что, например, «Лубныгаз» вообще не предоставлял информацию, в то время как «Черкассыгаз» предоставил половину от необходимого объема.
Глава НАКа подчеркнул что группа «Нафтогаз» должным образом подготовилась к работе в условиях суточной балансировки, была запущена информационная платформа, организовано обучение для участников рынка, что получило позитивные отзывы от участников рынка.
Как сообщал УНИАН, в ноябре «Нафтогаз Украины» обвинил облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, в саботаже внедрения суточной балансировки на рынке газа Украины, что ставит под угрозу прохождение отопительного сезона.
В конце декабря 2018 года НКРЭКУ в очередной раз перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 декабря на 1 марта 2019 года. До этого в конце сентября регулятор перенес запуск балансировки с 1 октября на 1 декабря 2018 года.
Справка УНИАН. Посуточная балансировка рынка газа - это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. «Укртрансгаз» с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.
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