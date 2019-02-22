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Газ для промышленности подешевеет на 15%
15:39 22.02.2019 |
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 марта снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 15% по сравнению с февралем - до 8,886 тыс. грн с 10,46 тыс. грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.
Максимальные цены для промпотребителей с 1 марта будут снижены на 14,5% - до 9,792 тыс. грн с 11,459 тыс. грн за тыс. кубометров газа.
Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.
Все цены указаны с учетом НДС.
Как сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 февраля снизила цены на природный газ для промышленных потребителей на 3,3% по сравнению с январем.
19 октября 2018 года Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года - до 8550 грн за тысячу кубометров.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.
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