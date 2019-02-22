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Модель поддержки ВИЭ в Украине необходимо усовершенствовать с учетом мирового опыта - Минэнергоугля
14:09 22.02.2019 |
Текущую модель поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) необходимо усовершенствовать с учетом передового опыта развитых стран, такую позицию Министерства энергетики и угольной промышленности Украины озвучила гендиректор директората энергетических рынков ведомства Ольга Буславец в ходе международной конференции "Аукционная система поддержки возобновляемой электроэнергетики в Украине" 21 февраля, передает Энергореформа.
Она напомнила, что доля ВИЭ в общей выработке э/э в Украине - около 2%, тогда как удельный вес в стоимости проданной э/э всеми видами генерации - около 9%. При этом ВИЭ находятся в приоритете, получая полную оплату за проданную в оптовый рынок э/э, в отличие от других энергопроизводителей.
По данным регулятора, средний "зеленый" тариф в четвертом квартале 2018 года составил 5,7 грн за кВт-ч с НДС.
По словам О.Буславец, высокий тариф на отпуск "зеленой" э/э - это лишь часть вызовов. Переменный режим генерации и низкая точность прогнозирования ВИЭ влечет необходимость использования балансирующих мощностей. После исчерпания возможностей ГЭС и ГАЭС задействуются мощности тепловой генерации по вторичному регулированию. В 2018 году их использование выросло на 200 МВт - до 850 МВт, что привело к увеличению выплат "тепловикам" за маневренность на 1 млрд грн. И это при том, что плата за маневренность формируется по принципу замыкающего блока и не отвечает себестоимости, отметила чиновник Минэнергоугля.
По ее данным, дефицита мощностей вторичного регулирования в Украине нет, на сегодня их объем - 2 ГВт, однако с ростом ввода ВИЭ спрос на них будет возрастать.
В минувшем году мощности ВИЭ увеличились на 740 МВт или 50% - до 2117 МВт. В 2019 году темпы прироста увеличатся до 1 ГВт.
В то же время Украина, в отличие от европейских стран, соединенных интерконнекторами, не располагает возможностью получить существенные объемы э/э в пиковые часы извне, говорят в Минэнергоугля. Текущая пропускная способность межгосударственных линий - 850 МВт, но даже после присоединения к европейской энергосистеме ENTSO-E она возрастет лишь до 4 ГВт, это 17% от зимнего максимума потребления в Украине.
О.Буславец также сообщила о росте потерь в системе распределения электроэнергии, вызванных перетоками э/э их энергоизбыточных в энергодефицитные регионы. По оценкам министерства, передача э/э из района озера Сиваш (Запорожская область, район планируемого строительства мощных ВЭС) в зону Киевского энергоузла повлечет рост потерь в сетях на 6%, а их уровень на сегодня уже превышает 9% и с 2014 года не сокращается.
Гендиректор директората энергетических рынков Минэнергоугля заявила о необходимости усовершенствования системы поддержки электроустановок ВИЭ бытовых потребителей, которые имеют возможность продавать э/э в оптовый рынок по 18 евроцентов за кВт-ч. "В первую очередь их должны использовать для обеспечения собственного потребления, как это принято в мировой практике, у нас же это переросло в высокорентабельный бизнес, что оказывает финансовую нагрузку на других потребителей и ухудшает нормативные показатели качества энергоснабжения", - подчеркнула О.Буславец.
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