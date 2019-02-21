В 2018 Украина импортировала 10,4 млрд куб. м газа на $3,1 млрд, - Госстат

В 2018 году Украина импортировала 10 388,205 млн куб. м природного газа на сумму 3 121,68 млн долларов (средняя цена - 300,5 доллара/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

В 2018 году, как и в 2017 году, импорт осуществлялся исключительно из Европы (из России импорт остановлен с 25 ноября 2015 года).

Больше всего газа в 2018 году было импортировано от контрагентов из Швейцарии - 3 874,368 млн куб. м на 1 157,168 млн долларов (средняя цена - 298,67 доллар/тыс. куб. м).

Второй страной стала Германия - 3 176,784 млн куб. м на 938,245 млн долларов (средняя цена - 295,34 долларов/тыс. куб. м), третьей - Польша с объемом 726,344 млн куб. м и стоимостью 217,578 млн долларов (средняя цена - 299,55 долларов/тыс. куб. м).

От контрагентов из Великобритании было получено 685,212 млн куб. м газа за 202,249 млн долларов, Венгрии - 602,034 млн куб. м за 191,822 млн долларов, Чехии - 303,306 млн куб. м за 91,419 млн долларов, Нидерландов - 257,951 млн куб. м за 79,383 млн долларов, Австрии - 216,777 млн куб. м за 76,913 млн долларов, Франции - 179,897 млн куб. м за 56,08 млн долларов, Люксембурга - 157,871 млн куб. м за 50,264 млн долларов, Словакии - 89 млн куб. м за 23,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Украина импортировала 13 942,422 млн куб. м газа на сумму 3 227,933 млн долларов (средняя цена - 231,5 долларов/тыс. куб. м).