Какая стоимость «зеленой» электроэнергии в Украине – исследование Clean Energy Lab

Общественная организация Clean Energy Lab обнародовала аналитический обзор "LCOE возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине", подготовленный при поддержке представительства Фонда им.Генриха Бёлля в Украине. Эксперты анализировали, как изменилась приведенная стоимость энергии проектов ВИЭ в 2012-2018 годах, и как эта динамика соотносилась со снижением цены продажи "зеленой" э/э.

В целом, согласно выводам экспертов, украинский рынок следует мировым тенденциям, для всех основных технологий ВИЭ приведенная стоимость э/э снижалась.

LCOE (levelized cost of energy) - показатель приведенной стоимости энергии, рассчитывается на основании рыночных данных и оценивает текущую стоимость всех расходов для производства одной единицы энергии. Основными факторами, влияющими на размер LCOE, является коэффициент использования установленных мощностей (КИУМ) и средневзвешенная стоимость капитала (WACC). LCOE используется для сравнения стоимости энергии, произведенной при помощи разных технологий. Во всем мире показатель LCOE является индикатором цены на э/э, необходимой для обеспечения окупаемости проекта в приемлемые для инвесторов сроки.





Солнце

В 2018 году по сравнению с 2012 годом LCOE для солнечных электростанций (СЭС) сократилась с 403 евро до 116 евро (более чем в 3 раза) за МВт-ч, говорится в отчете. Эта тенденция коррелирует с такими же темпами снижения "зеленого" тарифа - с 465 евро до 150,3 евро за МВт-ч.

В частности, для наземных станций показатель LCOE снизился с 317 евро до 107 евро за МВт-ч, а стоимость проекта - с 2200 тыс евро до 850 евро за кВт установленной мощности.

Для крышных СЭС, которые начали активно устанавливаться с 2016 года, показатель LCOE снизился с 410 евро до 134 евро за МВт-ч, а стоимость проекта - с 2300 тыс евро до 900 евро за кВт установленной мощности.

Основным драйвером снижения приведенной себестоимости э/э СЭС стало удешевление основного оборудования - солнечных модулей и инверторов. Значительное влияние на динамику LCOE также оказало снижение кредитных ставок для проектов СЭС после 2015 года, поскольку банки начали рассматривать их как менее рискованные и более прогнозированные.

По данные Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проанализировавшей данные лицензиатов, капитальные расходы в проектах СЭС составили 708,8 евро за кВт установленной мощности, что составило 63% всей стоимости строительства. Операционные расходы для проектов СЭС незначительны -12 евро на кВт установленной мощности.

Средневзвешенный КИУМ для СЭС в Украине составляет 13,7%, тогда как в мире - 18%.

По данным авторов отчета, большинство СЭС строились в южной части страны в связи с более высоким уровнем инсоляции. Однако удешевление стоимости реализации проектов и стабильность "зеленого" тарифа наряду с исчерпанием доступным и экономически привлекательных точек присоединения к сетям в "солнечных" регионах, стимулировали развитие СЭС на севере и западе Украины.

Ветер

По данным анализа, проведенного по 19 ветроэлектростанциям (ВЭС) на юге Украины, стоимость реализации проектов в ветроэнергетике в 2012-2018 гг снизилась на 20% - с 1800 до 1450 евро за кВт установленной мощности, а LCOE в среднем - на 28% (со 107 евро до 77 евро за МВт-ч).

КИУМ ВЭС последние несколько нет варьируется от 39% до 43%.

Как отметил аналитик Clean Energy Lab Алексей Михайленко, LCOE "ветра" наиболее привлекательна и приближена к приведенной стоимости э/э тепловой генерации.

Малые ГЭС

Э/э малых ГЭС является самой дорогой из всех ВИЭ, а динамика введения этих станций - самой медленной, отмечают авторы отчета. На сегодня в Украине "зеленый" тариф получают 143 малых ГЭС, большинство их них построено в 1950-е гг. и реконструировано в 2000-е. Для микро-ГЭС (до 200 кВт) установлен наивысший "зеленый" тариф, поэтому строили в основном именно такие новые объекты.

LCOE этого вида генерации снизилась почти на треть - с 271 евро до 177 евро з МВт-ч. А стоимость проектов практически не изменилась, сократившись с 3000 евро до 2800 евро за кВт установленной мощности.

КИУМ малых ГЭС возрос с 22,6% до 30%, хотя в 2016 и 2017 гг он достигал соответственно 42% и 38%.

Авторы исследования отмечают значительную капиталоемкость проектов реконструкции и строительства малых ГЭС, потребность в значительном количестве разрешительных документов и длительный срок их оформления (до 30 месяцев).

По данным экспертов, мероприятия по восстановлению малых ГЭС могут быт очень разными, и соответственно иметь разную стоимость (от 150 тыс. евро до 500 тыс. евро на 100 кВт мощности). Цены на турбины для станции до 100 кВт могут колебаться от 70 тыс евро до 200 тыс евро.

Биогаз и биомасса

LCOE биоэнергетических установок сократилась со 168 евро до 104 евро за МВт-ч, тогда как стоимость проектов возросла с 2114 до 2360 евро за кВт установленной мощности (в 2015 года она достигала 2900 евро). При этом КИУМ таких проектов возрос с 43% до 60%.

Авторы исследования отмечают, что снижение LCOE достигнуто за счет более эффективного использования технологий. Вместе с тем, они не прогнозируют удешевление энергии из биомассы в последующие годы. Инвесторы выбирают проверенные технологии, поэтому достичь снижения LCOE можно за счет повышение КИУМ, что весьма проблематично, поскольку сейчас в основном применяется технология когенерации, при которой КИУМ электрогенерации как правило ниже, чем номинальный.

Сценарии

Проанализировав данные по различным видам генерации ВИЭ, эксперты сделали прогноз их развития при различных сценариях. На сегодня "зеленые" занимают около 1,8% в структуре выработки электроэнергии в Украине, собирая 8,6% поступающих в качестве ее оплаты средств (за счет более высокого, чем средний, тарифа на отпуск).

По словам А.Михайленко, при неизменной ситуации через 3 года ВИЭ будут занимать 6,9% в структуре производства и собирать 22% средств с энергорынка. Принятие закона о "зеленых" аукционах приведет к сокращению доли в "денежном" объеме всего до 21%, прогнозируют эксперты. Приведение же тарифов на отпуск э/э ВИЭ до уровня LCOE сократит объем собираемых "зелеными" денег до 16%.

Показатель LCOE определен Европейском комиссией наилучшей практикой для оценки определения величин поддержки ВИЭ в виде тарифов, а также для определения базовых сценариев и граничных цен для аукционных систем, подчеркивают авторы исследования.