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НКРЭКУ проверит облгазы Фирташа на предмет доначислений в платежках
14:35 18.02.2019 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы комиссии Оксаны Кривенко в Facebook.
Криенко сообщила, что облгазы будут проверять на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям.
По ее словам, сейчас НКРЭКУ ожидает официальные документы.
"Рассчитываем начать проверку уже в марте", - добавила Кривенко.
Напомним, в конце декабря 2018 года Кабинет министров Украины дал поручение НКРЭКУ проверить облгазы на соблюдение законодательства.
Как писало РБК-Украина, в начале января анонсировалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных сетей из-за завышенных тарифов в платежках за газ.
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