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Украина снизила запасы газа в ПХГ на 40% до 10,3 млрд куб. м с начала сезона отбора газа
11:00 18.02.2019 |
Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 16 февраля на 40%, или на 6 884 млн куб. м до 10 309,01 млн куб. м газа с начала стартовавшего 7 ноября сезона отбора газа.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
При этом указанные запасы газа меньше на 7,6%, или на 0,853 млрд куб. м по сравнению с запасами на аналогичную дату 2018 года (11 162 млн куб. м).
Среднесуточный отбор газа с начала февраля составил 54,03 млн куб. м.
С начала февраля Украина импортировала 360,14 млн куб. м газа: 280,306 млн куб. м - через Словакию, 42,103 млн куб. м - через Венгрию, 37,733 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала февраля составила 936,293 млн куб. м, транзит - 3 793,11 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, в 2019 год Украина вошла с запасами природного газа в ПХГ в объеме 13 885,07 млн куб. м, что на 5,5%, или на 807,94 млн куб. м меньше прошлогодних запасов (14 693,01 млн куб. м).
7 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.
По состоянию на 7 ноября запасы газа в ПХГ составили 17,193 млрд куб. м, таким образом, с начала стартовавшего 9 апреля сезона закачки запасы газа в ПХГ увеличились в 2,3 раза, или на 9,758 млрд куб. м.
Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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