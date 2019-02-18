Госгеологии намерена выставить на электронные аукционы 9 нефтегазовых участков в 3 областях

Государственная служба геологии и недр намерена выставить на электронные аукционы 9 нефтегазовых участков в 3 областях.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.

По словам исполняющего обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка, областные советы согласовали 9 нефтегазовых участков, подготовленных на ближайшие аукционы: 4 участка расположены в Харьковской, Днепропетровской областях, 5 участков - в Ивано-Франковской области.

По его словам, все участки отправили на согласование в Минприроды, это будет 3 раунд электронных аукционов относительно нефти и газа, при этом 17 участков уже объявили ранее, всего на данный момент подготовлены 26 участков.

Как сообщали Українськi Новини, в январе Госгеологии выставила на электронные аукционы 7 нефтегазовых участков в 5 областях.

В декабре 2018 года Госгеологии опубликовала в системе ProZorro.Продажи первые 10 лотов специальных разрешений на пользование недрами.

Государственная служба геологии и недр планирует выставить на аукционы 44 специальных разрешения на пользование недрами с запасами газа 150 млрд куб. м первоначальной стоимостью 3,5 млрд гривен.