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Кабмин снова снизил соцнорматив потребления газа для расчета субсидий с 4,4 куб. м/человек в месяц до 3,3 куб. м/человек в месяц
11:39 14.02.2019 |
Кабинет Министров снова снизил социальный норматив пользования жилищно-коммунальными услугами по газоснабжению для начисления размера субсидий с 4,4 куб. м/человек в месяц до 3,3 куб. м/человек в месяц.
Данное решение было принято на заседании правительства 13 февраля, передают Українські Новини.
Правительство возобновило действие постановления от 18 августа 2017 года №609, которым был снижен соцнорматив потребления газа для расчета субсидий с 4,4 куб. м/человек в месяц до 3,3 куб. м/человек в месяц при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, с 7,1 куб. м на человека в месяц до 5,4 куб. м/человек в месяц при наличии газовой плиты при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя и с 14 куб. м на человека в месяц до 10,5 куб. м/человек в месяц при наличии газовой плиты и газового водонагревателя.
Своим постановлением от 30 января 2019 № 63, которое регламентирует снижение норм потребления газа населением без счетчиков с 9,8 куб. м до 3,29 куб. м с 9 августа 2018, Кабинет Министров отменил ряд постановлений, в том числе и постановление от 18 августа 2017 года №609, таким образом, с отменой этого постановления стали действовать соцнормативы потребления газа для расчета субсидий: 4,4 куб. м/человек в месяц при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, 7,1 куб. м на человека в месяц при наличии газовой плиты при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя и 14 куб. м на человека в месяц при наличии газовой плиты и газового водонагревателя.
Как сообщали Українськi Новини, 30 января Кабинет Министров снизил норму потребления газа населением без счетчиков при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения с 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одного человека в месяц с 9 августа 2018 года.
Также Кабмин снизил норму потребления газа для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя с 18,3 куб. м до 5,39 и для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель, с 23,6 куб. м до 10,49.
27 ноября 2018 года Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Кабинета Министров на решения Киевского апелляционного административного суда от 9 августа и Окружного админсуда Киева от 30 мая о признании недействительным постановления Кабмина от 23 марта 2016 года № 203, которым были снижены нормы потребления природного газа для населения, не имеющего счетчиков.
Таким образом, действовавшие до 2016 года нормы потребления газа были восстановлены в силе, при этом согласно постановлению №619 от 1996 года, данные нормативы составляют - 9,8 куб. м на человека при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения, 18,3 куб. м - для потребителей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя и 23,6 куб. м - для тех, кто использует газовую плиту и водонагреватель.
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